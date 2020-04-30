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Кабмин предложит приостановить строительство новых солнечных и ветровых станций, – Буславец
16:16 30.04.2020 |
Правительственный Антикризисный энергетический штаб одобрил ряд шагов для преодоления кризисной ситуации в энергетической отрасли.
Как передает БизнесЦензор, об этом и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец сообщила на своей странице в сети Facebook по итогам первого заседания Штаба.
По словам главы министерства, одобренный на заседании правительственного штаба план предполагает шесть первоочередных шагов:
* заключить меморандум с инвесторами о снижении "зеленого тарифа", приостановить строительство новых солнечных и ветровых генерирующих мощностей по системе "зеленого" тарифа и перейти на систему аукционов;
* предоставить оператору системы передачи право бесплатных ограничений "зеленой" генерации в течение определенного количества часов, чтобы повысить гибкость энергосистемы и увеличить, в том числе, долю генерации атомными станциями;
* пересмотреть топливный баланс Украины на основе обновленного баланса электрической энергии, чтобы определить количество угля, которое реально нужно ТЭС. Топливный баланс планируется рассчитывать на 2-5 лет, чтобы можно было разрабатывать долгосрочные программы развития угольной отрасли;
* устранить административные ограничения на рынке электроэнергии, чтобы производители не несли убытков из-за искаженных цен, усовершенствовать систему ПСО с перспективой перехода на европейскую модель поддержки населения;
* принять три законопроекта, которые позволят погасить 12 млрд грн задолженности перед "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго", направить по 700 млн гривен высвобожденных средств на погашение задолженности "Укрэнерго" перед ВИЭ и АЭС, а также направить 200 млн евро на мероприятия по безопасности эксплуатации атомных энергоблоков;
* предоставить гарантии возврата инвестиций для строительства маневренных мощностей.
По словам Буславец, основными проблемами в нынешнем состоянии энергетики является уменьшение потребления электроэнергии, низкий спрос на уголь, из-за чего заполнены склады шахт и ТЭС.
Глава министерства также отметила рост генерации из ВИЭ с гарантированным графиком производства электроэнергии, что создает значительные риски для работы энергетической системы, а также неконтролируемое увеличение мощности возобновляемой энергетики при устаревшей модели "зеленого" тарифа.
Все эти факторы привели к задолженности ГП "Гарантированный покупатель" производителям электроэнергии по "зеленому тарифу" 7,5 млрд грн и еще 4 млрд грн - "Энергоатому".
В свою очередь "Гарантированный покупатель" и АЭС не получили от "Укрэнерго" 11,1 млрд грн, а "Укрэнерго" от потребителей и электропоставщиков - 5,3 млрд грн.
По данным Минэкоэнерго, ТЭС последние 6 месяцев закончили с убытками 3,1 млрд грн, а гидроэлектростанции не получили от "Укрэнерго" и "Гарантированного покупателя" 0,65 млрд грн.
Как сообщалось, в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме "Энергоатом" вывел в резерв энергоблок №2 Запорожской АЭС и в ближайшем будущем выведет в простой энергоблок №3 Ривненской АЭС мощностью 1000 МВт каждый.
В "Укрэнерго" объясняли введение балансовых ограничений падением потребления электроэнергии из-за карантина на фоне увеличения производства электроэнергии ветровых и солнечных электростанций (ВЭС и СЭС) более чем в 2 раза. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3192654
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