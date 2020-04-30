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Рада приняла за основу законопроект об урегулировании долгов на старом рынке электроэнергии с эмиссией ОВГЗ
16:05 30.04.2020 |
Верховная Рада Укрианы приняла за основу законопроект о мерах погашения возникшей до 1 июля 2019 года задолженности на оптовом рынке электрической энергии (№2386), предусматривающий среди прочего докапитализацию НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
За соответствующую законодательную инициативу на заседании в четверг проголосовали 258 народных депутата.
Задолженность ГП "Энергорынок", которое в старой модели выкупало всю производимую в стране э/э и продавало ее поставщикам и энергосбытовым компаниям для поставки конечным потребителям, планируется в частности погасить за счет увеличения уставного капитала "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" за счет эмиссии ОВГЗ на сумму задолженности, подлежащей погашению "Энергорынком".
Как указано в пояснительной записке к законопроекту, кредиторская задолженность предприятия по состоянию на 31 августа составляла 28,1 млрд грн. При этом, по данным "Энергоатома", задолженность "Энергорынка" перед генкомпанией к концу 2019 года оставалась на уровне около 11,7 млрд грн, что составляет около 42% от общей суммы задолженности.
В соответствии с законопроектом, после увеличения капитала "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" кредиторская задолженность "Энергорынка" будет списана с него в соответствующем размере.
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