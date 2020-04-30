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Виталий Портников: Россия долго будет зависеть от украинского транзита
22:11 29.04.2020 |
Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райан Зеле заявил, что компания-оператор "Северного потока-2" собирается завершить его строительство к концу 2020-началу 2021 года
При этом Зеле - его компания является европейским партнером кремлевского проекта - отметил, что точных сроков завершения строительства он не знает.
И сказал правду: сейчас никто не знает, когда будет завершено строительство "Северного потока-2" и будет ли оно завершено вообще. Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое должно было завершить строительство газопровода после введения американских санкций против западных компаний-участниц путинской авантюры, не доплыло до места своей возможной работы и взяло курс в обратном к цели направлении - в порт Находки, где оно и находилось до отплытия к Балтийскому морю. При этом мы даже не знаем до конца, действительно ли судно "Академик Черский" может быть задействовано для строительства трубопровода или это очередной блеф Кремля.
Ситуация для "Северного потока-2" осложняется еще и тем, что в ситуации резкого падения спроса на энергоносители возникает вопрос целесообразности существования альтернативного маршрута доставки газа в Европу. И уменьшает интерес к продолжению строительства у западных лоббистов кремлевских интересов.
А это означает, что Россия еще долго будет находиться в непосредственной зависимости от транзита по украинской газотранспортной системе. С одной стороны, из этого следует, что Кремль не может позволить себе большую войну на украинской территории из опасений уничтожить газопровод и возможности для прибыли "Газпрома". С другой - то, что Москва будет стремиться дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине, привести к власти в нашей стране послушное правительство, которое будет подчиняться требованиям Кремля, а значит - интересам "Газпрома".
Каждый день задержки с запуском "Северного потока-2" будет усиливать стремление Кремля к этой дестабилизации, увеличивать давление на неопытного украинского президента Владимира Зеленского и его окружение. Украинцам стоит готовиться к новой серьезной конфронтации с Кремлем, его разведчиками, дипломатами, диверсантами, пропагандистами и менеджерами "Газпрома". Хотя, в принципе, все это одни и те же люди.
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