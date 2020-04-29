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Операторы ГТС Украины и Венгрии создали единую виртуальную точку соединения
15:42 29.04.2020 |
Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) и оператор ГТС Венгрии (FGSZ) заключили соглашение, которое предусматривает объединение двух существующих точек межгосударственного соединения - "Берегово DN1400" и "Берегдароц DN800" - в единую виртуальную точку соединения двух систем "Берег" с 1 мая 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.
Такое объединение является одним из требований, предусмотренных сетевым кодексом ЕС по распределению мощностей. Для Украины и Венгрии оно стало возможным лишь в 2020 году, поскольку с 1 января 2020 года единые бизнес-правила начали применяться в обеих точках межгосударственного соединения - "Берегово" и "Берегдароц".
В Соответствии с соглашением о взаимодействии объем мощности на созданной виртуальной точке межгосударственного соединения является следующим:
Направление Украина - Венгрия:
* Гарантированная мощность: 1 895 054 m3/h (0 oC) (21.484.974 kWh/h)
* Прерывистая мощность: 1 686 576 m3/h (0 oC) (19.121.377 kWh/h)
Направление Венгрия - Украина:
* Гарантированная мощность: 0 m3/h(n)
* Прерывистая мощность: 3 581 630 m3/h (0 oC) (40.606.351 kWh/h).
Как отметил Сергей Макогон, генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины", благодаря созданию виртуальной точки значительно возрастают мощности по импорту газа, поскольку фактически импортироваться может весь объем транзита/экспорта за счет механизма виртуального реверса.
Как сообщало РБК-Украина, ООО "Оператор ГТС Украины" и словацкий оператор ГТС Eustream a.s. запустили виртуальный реверс газа с 1 марта 2020 года.
Напомним,в березны 2020 года "Оператор ГТС Украины" протранзитував первые объемы газа по маршруту Венгрия - Словакия по заказу немецкого трейдера.
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