Северный поток-2. Газпром меняет маршрут судна-трубоукладчика

Судно "Академик Черский", которое Газпром в феврале отправил для достройку Северного потока-2, изменило курс и движется в дальневосточный порт Находка. Об этом пишет КоммерсантЪ со ссылкой на данные мониторингового сайта Vesselfinder.

Отмечается, что вчера судно находилось в проливе Ла-Манш, а в порт назначения может прибыть 1 июля.

Как объяснил НСН ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков, "Академик Черский" меняет порт назначения из соображений экономической безопасности.

По словам Юшкова, судно не указывает пунктом назначения место достройки Северного потока-2 в Балтийском море, "чтобы не было формальных оснований у американских регуляторов заранее подвести судно под санкции, потому что тогда ему будет трудно проходить проливы".

Эксперт считает, что курс "Академика Черского" принципиально не поменялся: судно идет через Ла-Манш, и указание Находки вполне логично, так как трубоукладчик всегда двигался в направлении Балтийского моря. Эксперт уверен, что ситуация сейчас не изменилась и Газпром не отказался от плана достроить Северный поток-2.

Постоянную смену маршрута, эксперт объясняет тем, что проход вокруг Африки через Суэцкий канал дешевле, кроме того, судну не нужно спешить. По плану Газпрома, работы лучше начать летом, когда на Балтийском море благоприятная погода и "Академик Черский" сможет укладывать до 2 км труб в сутки.

Юшков также добавил, что коротким должен быть и период самого строительства, чтобы судно не попало под новые санкции.

Кроме того, эксперт напомнил о необходимости изменить технические возможности трубоукладчика. Газпром уже провел соответствующий тендер, чтобы судно получило возможность укладывать трубы большего диаметра. Юшков отмечает, что переналадку логичнее сделать в Находке, чтобы у американских регуляторов не было оснований для санкций.