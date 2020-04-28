Россия не выполнила решение Стокгольма и не снизила цену на газ для Польши

Российский газовый монополист ОАО "Газпром" не выполнил решение Стокгольмского арбитражного суда от 30 марта и не снизил цену на газ для польской нефтегазовой компании PGNiG.

Об этом сообщает PGNiG.

"Польская нефтегазовая компания информирует, что Газпром не выполняет постановления окончательного приговора арбитражного суда в Стокгольме в иске, поданном PGNiG. Приговор, который был оглашен 30 марта 2020 года, изменил ценовую формулу, по которой определялась цена законтрактованного газа в Ямальском договоре. Несмотря на это Газпром не выполняет решение, принятого в результате многолетнего арбитража, и в дальнейшем выставляет счета, опираясь на несуществующую ценовую формулу", - говорится в заявлении польской компании.

Как сообщается, PGNiG обратилась к поставщику изменить счета с учетом приговора суда, который является "окончательным и обязательным для выполнения обеими сторонами".

"PGNiG расценивает отсутствие реакции со стороны контрагента как сознательное неисполнение приговора суда. Это является грубым нарушением условий Ямальского контракта, поскольку с момента оглашения приговора арбитражного суда новая ценовая формула автоматически стала частью этого контракта", - отмечает компания.

Там добавили, что полностью выполняют решение суда и своевременно осуществляют платежи за поставленный газ в соответствии с новой ценовой формулы.

Как сообщили в PGNiG, компания осуществит все необходимые шаги с целью реализации приговора арбитражного суда, в частности, взыскание переплаты за поставки газа в Ямальском контракте, которые осуществлялись с ноября 2014 года. По оценкам компании, действия Газпрома, который не выполняет приговора арбитража, "имеют признаки злоупотребления доминирующей позицией".

Польская компания напоминает, что антиконкурентные действия Газпрома в последние годы были предметом производства, осуществляемого Еврокомиссией, в котором PGNiG указывала, в частности, на монополистскую ценовую практику Газпрома.

"PGNiG рассматривает возможность информирования Еврокомиссии о практике Газпрома, связанной с невыполнением постановлений арбитражного приговора", - подчеркивает компания.

Как сообщалось, в конце марта PGNiG выиграла в арбитражном суде в Стокгольме дело против российского газового монополиста ОАО "Газпром" относительно завышенной цены на импортируемый из России газ. Следовательно польская компания требует у Газпрома компенсацию в размере около 1,5 млрд долл. за переплату стоимости газа с 2014 года.

В июле прошлого года Стокгольмский арбитражный суд в частичном приговоре признал право польской компании требовать снижения цены на российский газ. Нынешняя цена на российский газ не соответствует рыночной, а потому в 2014 году польская компания инициировала пересмотр контракта с Газпромом. После неудачных переговоров в феврале 2016 года PGNiG подала иск против российской компании в Стокгольмский арбитражный суд.

Так называемый Ямальский контракт между Польшей и Россией, который был подписан в 1996 году, предусматривает поставки ежегодно около 10 млрд кубометров газа. В связи с формулой "бери или плати" (take-or-pay), которую Газпром навязал польской компании, PGNiG должен покупать ежегодно (до 2022) не менее чем 8,7 млрд кубометров газа.

Как известно, Польша пытается диверсифицировать источники поставок энергоносителей, уменьшая зависимость от России. Для Польши ключевым является строительство Балтийского трубопровода (Baltic Pipe), которым с 2023 года Варшава намерена поставлять на польский рынок газ из Норвегии. Польша покупает сжиженный газ из США, Катара и Норвегии.