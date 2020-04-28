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Рада планирует возобновить госнадзор за деятельностью в сфере ядерной энергии
08:57 27.04.2020 |
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно безопасности использования ядерной энергии».
Это решение поддержали 295 народных депутатов, сообщает корреспондент Укринформа.
Документом предлагается внести изменения в законы «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» и Закон Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности» относительно нераспространения их действия на надзор за соблюдением требований безопасности использования ядерной энергии и лицензирования деятельности в сфере использования ядерной энергии.
Авторы законопроекта №2372 подчеркивают, что его принятие возобновит порядок производства государственного надзора и разрешительной деятельности в сфере использования ядерной энергии, определенный в законах Украины «Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности» и «О разрешительной деятельности в сфере использования ядерной энергии», что будет соответствовать международным обязательствам, взятым на себя Украиной.
Законопроект поддерживается странами "Большой семерки", которые настаивают на выполнении Украиной своих международных обязательств в полном объеме по надзору/контролю в сфере использования ядерной энергии.
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