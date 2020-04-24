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Инвесторы устали от непонимания дальнейших действий на рынке электроэнергии - Минэкоэнерго
09:32 24.04.2020 |
Инвесторы в течение последних пол года не могут четко прогнозировать свои действия на рынке, поскольку не понимают правил, по которым он функционирует.
Об этом во время онлайн-конференции "Энергетическая безопасность страны в условиях чрезвычайной ситуации" сказала в. и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец, сообщает корреспондент Укринформа.
"Я понимаю, как трудно чувствуют себя инвесторы, не понимая последние пол года, на каких принципах и по каким правилам они дальше будут двигаться, как развивать бизнес в Украине. Все уже устали от непонимания дальнейших действий и правил. Для того, чтобы перейти к конкретным действиям, я начала свою работу", - сказала Буславец.
Она подчеркнула, что в электроэнергетике наблюдается наибольший кризис в истории Украины.
"Проблема не только в возобновляемой энергетике, как некоторые это транслируют. Мы видим значительное снижение потребления: по году мы предполагаем, что потребление снизится на 7%, а в условиях карантина - на 10%. Это происходит в условиях того, что у нас стремительно меняется структура генерации, которая покрывает это потребление", - отметила руководитель министерства.
По ее оценке, система разбалансирована и технологически, и экономически, и в части обеспечения топливом. Чтобы просчитать экономику на рынке электроэнергии, нужно создать ряд прогнозных балансов электроэнергии на текущий год, следующий, а также сроком до пяти лет.
"С чего уже начались первые действия: мы отработали ремонтные площадки для нашей генерации, чтобы разработать реальный баланс электроэнергии, который бы отвечал спросу и предложению. Этот баланс будет направлен на то, чтобы обеспечить стабильную работу энергосистемы, безопасность эксплуатации ядерных блоков, чтобы сбалансировать цены на рынке электроэнергии, убрать профицит производства, получения ответ на вопрос, сколько нам нужно угля. Мы будем рассчитывать такой баланс на следующий год и до пяти лет", - добавила Буславец.
Как сообщал Укринформ, Кабинет министров 16 апреля 2020 года уволил Виталия Шубина с должности первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды, освободив его от выполнения обязанностей министра, и назначил на эту должность Ольгу Буславец, возложив на нее соответствующие обязанности.
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