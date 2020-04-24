США ставят своей целью вытеснение России с рынков ядерных технологий

США должны вытеснить Россию и Китай с находящихся под их влиянием рынков ядерных технологий и стать мировым лидером в этой сфере, говорится в стратегии министерства энергетики Соединенных Штатов, опубликованной в пятницу на сайте ведомства.

"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", - сказано в документе.

Эта стратегия, как сказано на сайте, была передана на рассмотрение президента США Дональда Трампа.

В частности, в документе предлагается не допустить установления прочных отношений России и Китая с "рядом восточноевропейских и африканских государств". Кроме того, авторы стратегии предлагаю наделить Комиссию по ядерному регулированию США полномочиями "отказывать в импорте ядерного топлива, произведенного в России и Китае, в целях обеспечения национальной безопасности".

"Способность иностранных государственных предприятий обеспечивать цикл переработки ядерного топлива для установления доминирующих позиций на рынке и прочные двусторонние отношения могут представлять серьезные геополитические вызовы для Соединенных Штатов", - сказано в докладе.

В этой связи там предлагается понизить разрешенное к ввозу количество российского ядерного топлива в США. В частности, речь идет о противодействии деятельности топливной компании госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ.

В 2016 году ТВЭЛ подписал первый контракт с одним из американских операторов АЭС на опытно-промышленную эксплуатацию своего ядерного топлива "ТВС-Квадрат". Российская разработка называется "ТВС-Квадрат" потому, что эти топливные сборки имеют квадратное сечение - как и сборки, применяемые в реакторах PWR.