Нацкомиссия проверит производителей «зеленой» энергетики

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение о проведении внеплановых проверок производителей альтернативных источников энергии.

Такое решение было принято во время заседания комиссии, сообщает корреспондент Укринформа.

"Неисполнение команды диспетчера является грубым нарушением оперативно-диспетчерской дисциплины и может привести к потере управляемости энергосистемой и повлечь возникновение сложной системной аварии", - отметили в нацкомиссии.

В частности, в комиссию поступило обращение относительно случаев нарушения некоторыми производителями электрической энергии с использованием альтернативных источников своих обязанностей в части выполнения команд, которые отдаются диспетчером НЭК "Укрэнерго".

"Укрэнерго" отметило, что 5, 9, 11, 12 апреля во время применения диспетчером оперативных мер для снижения уровня генерации в энергосистеме, было допущено невыполнение диспетчерских команд персоналом, отвечающим за оперативное управление отдельных объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

"При этом в последнее время работа ОЭС Украины характеризуется наличием значительного профицита электрической мощности, который возникает, кроме прочего, из-за общего снижения потребления электроэнергии в Украине на протяжении карантинных мероприятий", - подчеркнули в НКРЭКУ.

Комиссия добавляет, что нарушение баланса между генерацией и потреблением электроэнергии в энергосистеме приводит к нарушению согласованных значений сальдо-перетока мощности между ОЭС Украины и энергообъединением стран СНГ, Балтии и Грузии и в случае значительных нарушений плановых значений сальдо-перетока украинская энергосистема может быть преждевременно (до полного завершения необходимой подготовки) отделена от энергообъединения вышеупомянутых стран на изолированную работу. Это в условиях несбалансированного состояния энергосистемы грозит возникновением общесистемной аварии.