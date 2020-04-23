Потребление э/э по итогам 2020 года может снизиться на 7%, во время карантина – на 10%, прогнозирует Буславец

Потребление электрической энергии по итогам 2020 года может снизиться на 7% по сравнению с 2019 годом, в период карантинных мероприятий снижение может составлять около 10%, передает Энергореформа.

"У нас наблюдается значительное снижение потребления. По году мы прогнозируем снижение около 7%, а в карантинные месяцы - до 10%. Это в условиях того, что у нас очень стремительно меняется структура генерации, которая покрывает это потребление", - сказала и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец в ходе организованной Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА) онлайн-встречи, посвященной энергетической безопасности страны в условия кризиса, 23 апреля.

Буславец напомнила, что в настоящее время министерство и "Укрэнерго" работают над обновлением прогнозного баланса объединенной электроэнергетической системы страны, который необходим для принятия мер по разрешению кризиса в энергетической отрасли. По словам главы Минэкоэнерго, обновленный баланс может быть готов на следующей неделе.

Как сообщала Энергореформа, Буславец инициировала перед премьер-министром создание антикризисного энергетического штаба по разрешению критических для отрасли проблем, рассчитывает на возможность утверждения соответствующего решения на внеочередном заседании в пятницу, 24 апреля.

Кроме этого, и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды инициирует пересмотр финансовых планов всех генерирующих компаний для уменьшения их расходов, чтобы пройти кризисный период и приступить к реализации стратегических решений.