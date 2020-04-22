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Украина может спасти Европу, у которой заполнены хранилища газа - Wood Mackenzie
17:55 22.04.2020 |
Европа вышла в сезон закачки ПХГ 2020 года с рекордно высоким наполнением газохранилищ - 57 млрд куб. м. Причины - высокий уровень наполнения ПХГ осенью 2019 года, теплая зима и локдаун, связанный с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", ссылаясь на исследовательскую группу Wood Mackenzie.
По расчетам экспертов, чтобы в конце октября в хранилищах было среднее пятилетнее значение запасов на уровне 92 млрд кубометров, Европе нужно будет закачать всего 35 млрд кубометров. В 2018 году Европе нужно было закачать 71 млрд кубометров, а в прошлом году было нужно 50 млрд кубометров. Но среднегодовой уровень закачки составляет около 60 млрд куб.
Может сложиться ситуация, когда европейские газохранилища будут наполнены, а поставки продолжаться.
"Одним из вариантов решения этого вопроса станет использование украинских хранилищ. Вместимость украинских хранилищ составляет 32 млрд кубометров, это будет значительным дополнительным ресурсом для хранения газа", - считают аналитики.
Wood Mackenzie рассчитали, что совокупная стоимость использования украинских хранилищ с учетом транзитного тарифа не превышает 3,16 евро за МВтч, "что дает достаточный стимул для использования этой мощности".
При этом аналитики подчеркивают, что реальное развитие ситуации будет зависеть от сезонных колебаний цены на газ - если весенние и летние ценовые спрэды останутся на уровне около 4 евро за МВт-ч., использование дополнительных объемов (украинских) хранилищ будет иметь смысл.
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