Части украинцев будут поставлять газ только при наличии счетчика

Потребители, использующие газ только для приготовления пищи, с января 2021 года будут получать голубое топливо только при наличии прибора учета, который должен быть установлен газораспределительной компанией либо за счет средств бюджета.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

«Минэкоэнерго обращает внимание, что согласно части 1 статьи 2 Закона Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа», поставки природного газа с 1 января 2021 года для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых природный газ используется только для приготовления пищи, осуществляется только при условии его коммерческого учета», - сказано в сообщении.

Отмечается, что финансирование работ по оснащению счетчиками газа населения осуществляется за счет: средств субъектов хозяйствования, осуществляющих распределение природного газа на соответствующей территории, средств соответствующего бюджета, кроме средств местных бюджетов. А также из других источников, не запрещенных законодательством.

Как сообщал УНИАН, в январе 2019 года Кабинет министров поручил «Нафтогазу» обеспечить всех граждан Украины бесплатными газовыми счетчиками. В Украине таких около трех миллионов. Завершение установки счетчиков газа домохозяйствам за счет НАК "Нафтогаз Украины" может обойтись в 2,5 млрд грн.

30 января 2019 года Кабинет министров принял решение об установлении нормы потребления газа на человека на уровне 3,29 куб. м вместо 9,8 куб. м на одного человека в месяц.