Витренко предлагает использовать пустующие мощности в Украине для хранения подешевевшей нефти

Украина имеет значительные объемы пустующих хранилищ для хранения нефти и сегодня могла бы выгодно их использовать в условиях падения некоторых цен на нефть до отрицательного уровня, передает Энергореформа.

"Похоже, бизнес по хранению нефти (является) наиболее прибыльным сейчас. Нужно не упустить возможности и максимально их монетизировать", - написал исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Facebook в ночь на 21 апреля.

"В Украине есть огромная нефтетранспортная система, где можно хранить нефть, один работающий завод (Кременчуг) со значительными емкостями для хранения, а также много нефтеперерабатывающих заводов, которые давно остановлены, но на которых по крайней мере были такие емкости", - указал на возможности Украины Витренко.

Он также указал со ссылкой на другие источники, что у Минобороны несколько десятков лет назад было огромное хранилище на 1 млн тонн.

Витренко отметил, что нужно стараться сохранять больше не российской нефти, а нефти из других нефтедобывающих стран.

"С газом в Европе ситуация пока иная, но уже не знаешь чего ожидать. Может, наши газохранилища тоже скоро станут самым прибыльным бизнесом:)", - добавил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины".

Он пояснил, что падение цен фьючерсов на нефть в мире означает, что продавцы готовы платить, чтобы нефть забирали, так как ее уже негде хранить, и невозможно прекратить добычу без значительных потерь в будущем.