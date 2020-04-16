Запасы Энергоатома рассчитаны на 1,5 года, но кризис неплатежей угрожает новым поставкам и вывозу отработанного ядерного топлива

Запасы свежего ядерного топлива (СЯТ), сформированные в НАЭК "Энергоатом", позволяют обеспечить работой все 15 энергоблоков АЭС приблизительно на 1,5 года, но кризис неплатежей составляет реальную угрозу срыва сроков поставок СЯТ и вывоза отработанного ядерного топлива в 2020 году, сообщила компания.

"Из-за значительного и постоянного недополучения средств за произведенную электроэнергию сложилась критическая ситуация с расчетами за вывоз отработанного ядерного топлива, а также поставок свежего топлива и ядерных материалов, необходимых для его изготовления", - отметила НАЭК "Энергоатом" в ответе на запрос интернет-портала "Энергореформа".

"Энергоатом" уточнил, что дефицит средств существенно затрудняет выполнение производственной программы, ремонтов, оплату налогов, расчеты с подрядчиками и привел к задержкам выплат заработной платы работникам, также наложению штрафов и санкций на компанию.

По данным компании, просроченная задолженность ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") за приобретенную у "Энергоатома" э/э увеличилась по результатам марта до 4,3 млрд грн. Кроме того, задолженность НЭК "Укрэнерго" перед генкомпанией по договору купли-продажи э/э для урегулирования небалансов и услуг балансирования превысила 500 млн грн.

Нарушение сроков оплаты по некоторым обязательствам достигает двух и больше месяцев, говорится в письме.

При этом "Энергоатом" заверяет, что обеспечивает обращение с отработанным ядерным топливом в полном соответствии с требованиями нормативной документации.

В то же время в своем письме "Энергоатом" обратил внимание на отсутствие реакции со стороны Министерства энергетики и защиты окружающей среды и Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на предложения компании относительно изменений модели ПСО, направленных на снижение зарегулированности деятельности "Энергоатома" и "ГарПока", что способствовало бы улучшению их деятельности.

Как сообщалось, НАЭК с 29 марта увеличил ограничения на продажу электроэнергии АЭС для "ГарПока" до 40% запланированного отпуска из-за нарушения предприятием сроков оплаты и накоплением задолженности перед "Энергоатомом" за проданную э/э. В настоящее время генкомпания добивается в суде взыскания с "ГарПока" 3 млрд грн за отпущенную в феврале э/э.

С 1 апреля "Энергоатом" начал выходить на торги Украинской энергетической биржи с предложениями продажи электроэнергии.

