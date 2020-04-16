WoodMac: недоиспользуемые украинские ПХГ могут помочь рынку ЕС адсорбировать лишний газ до лучших времен

Недоиспользуемые мощности украинских подземных хранилищ могли бы помочь европейскому рынку аккумулировать излишки газа до того, как спрос восстановится, полагают аналитики консалтинговой фирмы Wood Mackenzie.

На конец марта в ПХГ Европы оставались рекордные 57 млрд куб. м газа. Чтобы вернуть запасы на средний уровень на начало отбора (92 млрд куб. м), континенту нужно закачать лишь 35 млрд кубометров газа. Дополнительно хранилища Европы могут вместить еще 13 млрд куб. м - всего 48 млрд куб. м, чего, конечно недостаточно при избытке предложения трубопроводного и сжиженного газа этим летом.

По мнению аналитиков Wood Mackenzie, одним из способов решения проблемы могло бы стать задействование ресурса украинских ПХГ, общая емкость которых составляет около 31 млрд куб. м активного газа.

Сейчас в них 16 млрд куб. м, и, по оценкам WoodMac, при сохранении темпов закачки на уровне прошлых лет, до конца сезона Украина может накопить в ПХГ 23 млрд куб. м, а оставшиеся 9 млрд куб. м могут быть использованы европейскими трейдерами, при наличии экономической целесообразности. WoodMac оценивают общие расходы на использование украинских хранилищ - с учетом транспортировки в соседние страны - не выше 3,16 евро за МВт ч.