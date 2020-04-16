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Витренко: Похоже, что у Фаворова были комфортные отношения с группой Фирташа
23:04 15.04.2020 |
"Потепление" в отношениях "Нафтогаза" и облгазов связаны с тем, что у экс-директора дивизиона "Интегрированный газовый бизнес" Андрея Фаворова были достаточно комфортные отношения с группой Дмитрия Фирташа.
Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью OilPoint.
"С моей стороны это выглядит так, что у господина Фаворова были достаточно комфортные отношения с группой Фирташа.
...Раньше у "Нафтогаза" было четкое понимание: с одной стороны, облгазы не являются никому врагами, в том числе и "Нафтогазу", облгазы - это партнеры "Нафтогаза", так как являются операторами газораспределительных систем.
Но с другой стороны, когда у операторов ГРС, объектов критической инфраструктуры, такой собственник, как господин Фирташ, - это риск для всей системы
Поэтому позиция "Нафтогаза" была жесткой: нормальные рыночные реформы, устойчивое развитие рынка и вообще функционирование газового сектора невозможны без решения проблемы с облгазами", - объясняет Витренко.
Витренко отметил, что с приходом Фаворова эта позиция стала не такой жесткой.
"Нафтогаз" вместо того, чтоб пытаться бороться с облгазсбытами - посредниками, которые привносят очень сомнительную ценность и являются фактически звеном непрозрачности, - вместо этого с ними плодотворно сотрудничал" - рассказал он, добавив, что обычно подобного рода проблемы были связаны с коррупцией.
Так же, по словам Витренко, еще неизвестно, стоит ли ожидать изменения отношений "Нафтогаза" с группой Фирташа в ближайшее время - это зависит от того, кто займется вопросами ритейла в "Нафтогазе" вместо Фаворова.
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