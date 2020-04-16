Витренко: Похоже, что у Фаворова были комфортные отношения с группой Фирташа

"Потепление" в отношениях "Нафтогаза" и облгазов связаны с тем, что у экс-директора дивизиона "Интегрированный газовый бизнес" Андрея Фаворова были достаточно комфортные отношения с группой Дмитрия Фирташа.

Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью OilPoint.

"С моей стороны это выглядит так, что у господина Фаворова были достаточно комфортные отношения с группой Фирташа.

...Раньше у "Нафтогаза" было четкое понимание: с одной стороны, облгазы не являются никому врагами, в том числе и "Нафтогазу", облгазы - это партнеры "Нафтогаза", так как являются операторами газораспределительных систем.

Но с другой стороны, когда у операторов ГРС, объектов критической инфраструктуры, такой собственник, как господин Фирташ, - это риск для всей системы

Поэтому позиция "Нафтогаза" была жесткой: нормальные рыночные реформы, устойчивое развитие рынка и вообще функционирование газового сектора невозможны без решения проблемы с облгазами", - объясняет Витренко.

Витренко отметил, что с приходом Фаворова эта позиция стала не такой жесткой.

"Нафтогаз" вместо того, чтоб пытаться бороться с облгазсбытами - посредниками, которые привносят очень сомнительную ценность и являются фактически звеном непрозрачности, - вместо этого с ними плодотворно сотрудничал" - рассказал он, добавив, что обычно подобного рода проблемы были связаны с коррупцией.

Так же, по словам Витренко, еще неизвестно, стоит ли ожидать изменения отношений "Нафтогаза" с группой Фирташа в ближайшее время - это зависит от того, кто займется вопросами ритейла в "Нафтогазе" вместо Фаворова.