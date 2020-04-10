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Украина за 3 месяца снизила производство электроэнергии 7,7%
17:41 10.04.2020 |
Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-марте 2020 года сократилось на 7,7% (на 3 млрд 379,5 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 40 млрд 286,6 млн кВт-ч, передает Энергореформа.
По данным Министерства энергетики и защиты окружающей среды, атомные электростанции (АЭС) за три месяца текущего года снизили выработку электроэнергии на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 22 млрд 564,8 млн кВт-ч. В частности, производство электроэнергии на Запорожской АЭС составило 8 млрд 814,4 млн кВт-ч (-10,9% к январю-марту-2019), Южно-Украинской – 6 млрд 609,9 млн кВт-ч (+6,7%), Ривненской – 4 млрд 945,8 млн кВт-ч (-6,5%), Хмельницкой – 2 млрд 194,7 млн кВт-ч (+0,3%).
Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) снизили выработку на 19,2% – до 13 млрд 390,9 млн кВт-ч. В том числе генкомпании ТЭС уменьшили производство 26% – до 8 млрд 908,5 млн кВт-ч, ТЭЦ и КУ – увеличили – на 1,4%, до 4 млрд 482,4 млн кВт-ч.
Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) сократили производство на 23,4% – до 1 млрд 746,5 млн кВт-ч, тогда как блок-станции увеличили на 16,6% – до 454,2 млн кВт-ч.
Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) возросло в 2,5 раза – до 2 млрд 130,2 млн кВт-ч.
Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 56% (в январе-марте-2019 – 54%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 33,2% (38%), ГЭС и ГАЭС – 4,3% (5,2%), блок-станций – 1,1% (0,9%), альтернативных источников – 5,3% (1,9%).
В марте 2020 года производство электроэнергии в ОЭС Украины снизилось на 8,5% (на 1 млрд 208,5 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года – до 12,935 млрд кВт-ч.
Кроме того, отпуск тепловой энергии по итогам первого квартала увеличился на 0,3% (на 32,1 тыс. Гкал) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 10 млн 872,4 тыс. Гкал.
Как сообщала Энергореформа, производство электроэнергии в ОЭС Украины в 2019 году сократилось на 3,4% (на 5,401 млрд кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 153 млрд 949,6 млн кВт-ч. В т.ч. АЭС выработали 83 млрд 2,6 млн кВт-ч (-1,7%), ГК ТЭС – 44,915 млрд кВт-ч (-6%), ТЭЦ и КУ – 10 млрд 864,7 млн кВт-ч (-1,4%), ГЭС и ГАЭС – 7 млрд 866,6 млн кВт-ч (-34,5%), блок-станции – 1 млрд 756,4 млн кВт-ч (+16,8%), "зеленые"(ВЭС, СЭС, биомасса) – 5 млрд 544,3 млн кВт-ч (+2,1 раза).
Структура производства электроэнергии в ОЭС Украины за январь-март 2019-20 гг.:
|Производители э/э
|3 мес.-19
|3 мес.-19
|3 мес.-20
|3 мес.-20
|изм.
|изм.
|млн кВт-ч
|доля от общего производства, %
|млн кВт-ч
|доля от общего производства, %
|млн кВт-ч
|%
|АЭС
|23 564,3
|54,0
|22 564,8
|56,0
|-999,5
|-4,2
|ГК ТЭС
|12 036,3
|27,6
|8 908,5
|22,1
|-3 127,8
|-26,0
|ТЭЦ и КУ
|4 546,7
|10,4
|4 482,4
|11,1
|-64,3
|-1,4
|ГЭС
|1 898,2
|4,3
|1 402,6
|3,5
|-495,6
|-26,1
|ГАЭС
|380,7
|0,9
|343,9
|0,9
|-36,8
|-9,7
|Блок-станции
|389,7
|0,9
|454,2
|1,1
|64,5
|16,6
|Альтерн. источники (ВЭС, СЭС, биомасса)
|850,2
|1,9
|2 130,2
|5,3
|1 280,0
|150,6
|ВСЕГО
|43 666,1
|100,0
|40 286,6
|100,0
|-3 379,5
|-7,7
Данные: Минэкоэнерго
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