Украина за 3 месяца снизила производство электроэнергии 7,7%

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-марте 2020 года сократилось на 7,7% (на 3 млрд 379,5 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 40 млрд 286,6 млн кВт-ч, передает Энергореформа.

По данным Министерства энергетики и защиты окружающей среды, атомные электростанции (АЭС) за три месяца текущего года снизили выработку электроэнергии на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 22 млрд 564,8 млн кВт-ч. В частности, производство электроэнергии на Запорожской АЭС составило 8 млрд 814,4 млн кВт-ч (-10,9% к январю-марту-2019), Южно-Украинской – 6 млрд 609,9 млн кВт-ч (+6,7%), Ривненской – 4 млрд 945,8 млн кВт-ч (-6,5%), Хмельницкой – 2 млрд 194,7 млн кВт-ч (+0,3%).

Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) снизили выработку на 19,2% – до 13 млрд 390,9 млн кВт-ч. В том числе генкомпании ТЭС уменьшили производство 26% – до 8 млрд 908,5 млн кВт-ч, ТЭЦ и КУ – увеличили – на 1,4%, до 4 млрд 482,4 млн кВт-ч.

Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) сократили производство на 23,4% – до 1 млрд 746,5 млн кВт-ч, тогда как блок-станции увеличили на 16,6% – до 454,2 млн кВт-ч.

Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) возросло в 2,5 раза – до 2 млрд 130,2 млн кВт-ч.

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 56% (в январе-марте-2019 – 54%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 33,2% (38%), ГЭС и ГАЭС – 4,3% (5,2%), блок-станций – 1,1% (0,9%), альтернативных источников – 5,3% (1,9%).

В марте 2020 года производство электроэнергии в ОЭС Украины снизилось на 8,5% (на 1 млрд 208,5 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года – до 12,935 млрд кВт-ч.

Кроме того, отпуск тепловой энергии по итогам первого квартала увеличился на 0,3% (на 32,1 тыс. Гкал) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 10 млн 872,4 тыс. Гкал.

Как сообщала Энергореформа, производство электроэнергии в ОЭС Украины в 2019 году сократилось на 3,4% (на 5,401 млрд кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 153 млрд 949,6 млн кВт-ч. В т.ч. АЭС выработали 83 млрд 2,6 млн кВт-ч (-1,7%), ГК ТЭС – 44,915 млрд кВт-ч (-6%), ТЭЦ и КУ – 10 млрд 864,7 млн кВт-ч (-1,4%), ГЭС и ГАЭС – 7 млрд 866,6 млн кВт-ч (-34,5%), блок-станции – 1 млрд 756,4 млн кВт-ч (+16,8%), "зеленые"(ВЭС, СЭС, биомасса) – 5 млрд 544,3 млн кВт-ч (+2,1 раза).

Структура производства электроэнергии в ОЭС Украины за январь-март 2019-20 гг.:





Производители э/э 3 мес.-19 3 мес.-19 3 мес.-20 3 мес.-20 изм. изм. млн кВт-ч доля от общего производства, % млн кВт-ч доля от общего производства, % млн кВт-ч % АЭС 23 564,3 54,0 22 564,8 56,0 -999,5 -4,2 ГК ТЭС 12 036,3 27,6 8 908,5 22,1 -3 127,8 -26,0 ТЭЦ и КУ 4 546,7 10,4 4 482,4 11,1 -64,3 -1,4 ГЭС 1 898,2 4,3 1 402,6 3,5 -495,6 -26,1 ГАЭС 380,7 0,9 343,9 0,9 -36,8 -9,7 Блок-станции 389,7 0,9 454,2 1,1 64,5 16,6 Альтерн. источники (ВЭС, СЭС, биомасса) 850,2 1,9 2 130,2 5,3 1 280,0 150,6 ВСЕГО 43 666,1 100,0 40 286,6 100,0 -3 379,5 -7,7

Данные: Минэкоэнерго