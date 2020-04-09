Норвегия утвердила проект плавучей ветровой электростанции для питания нефтяных платформ

Министерство нефти и промышленности Норвегии утвердило планы строительства и эксплуатации ветропарка Hywind Tampen в Северном море.

По данным нефтегазового концерна Equinor, его нефтяные платформы на месторождениях Снурре (Snorre) и Гуллфакс (Gullfaks) станут первыми в мире, получающими энергию от плавучей морской ветровой электростанции.

Ветровая электростанция будет состоять из 11 ветряных турбин мощностью по 8 МВт (модель Siemens Gamesa SG 8.0-167 DD) и удовлетворять около 35% годовой потребности в электроэнергии пяти нефтяных платформ Snorre A и B и Gullfaks A, B и C. Плавучая ветровая электростанция будет расположена в 140 км от берега между участками Snorre и Gullfaks на глубине от 260 до 300 м.

Запуск Hywind Tampen запланирован на конец 2022 года. Ожидается, что замена газовой генерации на платформах ветровой энергией позволит сократить выбросы CO2 более чем на 200 тыс. метрических тонн в год, что важно для Equinor, стремящегося к углеродной нейтральности.

Инвестиции в Hywind Tampen составят около 5 миллиардов норвежских крон (486 миллионов долларов). Норвежские власти предоставили финансирование в размере до 2,3 млрд норвежских крон (224 млн долларов) через государственный инвестиционный банк Enova.

Андерс Опедал, исполнительный вице-президент Equinor по технологиям, проектам и бурению, отмечает: «Поскольку вся отрасль в настоящее время испытывает большую неопределенность, крайне важно, чтобы мы продвигали проекты, которые стимулируют развитие технологий в сегменте возобновляемых источников энергии и создают дополнительные эффекты для норвежской индустрии».

Нефтегазовая корпорация Equinor (тогда она называлась Statoil) еще в 2017 году ввела в эксплуатацию первую в мире плавучую ветровую электростанцию Hywind мощностью 30 мегаватт (5 ветряных турбин по 6 МВт каждая) у берегов Шотландии.

Equinor является одним из ведущих мировых игроков в офшорной ветроэнергетике. В 2019 году компания выиграла право на строительство крупнейшей в мире офшорной ветровой электростанции Dogger Bank мощностью 3,6 ГВт в британских водах.