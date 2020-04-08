НКРЭКУ определила меры по поддержке в условиях карантина поставщиков э/э населению, постановила прекратить импорт из РФ и Беларуси

НКРЭКУ приняла меры для стабилизации расчетов на рынке электроэнергии в период карантина

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла ряд установок для участников рынка электроэнергии для стабилизации расчетов и избежания штрафных санкций на период действия национального карантина и месяца после его завершения. Соответствующее решение было принято на заседании 8 апреля.

Комиссия предоставила следующие установки участникам рынка:

- для НЭК «Укрэнерго»: не применять к поставщикам статусов «Дефолтный» и «Преддефолтный», поставщики универсальных услуг (ПУУ) не приобретают статуса «Дефолтный»; не применять санкции к распределительным компаниям в случае неуплаты тарифа на передачу и на диспетчеризацию; отменить результаты годового аукциона на распределение; межгосударственной пропускной способности на 2020 год, возместить средства участникам аукциона; ограничить до нуля пропускную мощность на месячных и суточных аукционах для импорта электроэнергии из России и Беларуси;

- для операторов систем распределения было разрешено не применять для ПУУ санкции в случае просрочки оплаты за услугу по распределению;

- для поставщиков универсальных услуг: организовать работу передвижных отделений для приема платежей от граждан в населенных пунктах, где остановлен общественный транспорт; провести разъяснительную работу среди населения о необходимости осуществления платежей online;

- не применять санкции к домохозяйствам-производителям по «зеленому» тарифу;

- для участников рынка: указывать цену в заявках на балансирующую электроэнергию на уровне до 105% от price cap на рынке «на сутки вперед» (действующее значение - в условиях дефицита price cap + 15%)

- для потребителей: максимально приложить усилия для осуществления оплаты, в случае невозможности - уведомить поставщика универсальной услуги и инициировать разработку графика погашения задолженности.

Такие решения регулятор ввел на период действия карантина (12.03-24.04.2020 г.) и в течение следующего месяца со дня его завершения.

В обосновании решения указано, что после принятия законодательства, которое позволяет населению избежать штрафных санкций за не создание расчеты за электроэнергию в период карантина, ряд поставщиков обратились в комиссию и сообщили об ожиданиях уменьшения расчетов со стороны населения. Они также просили комиссию принять решение для того, чтобы санкции не применялись к ним в период действия карантина.