«Киевтеплоэнерго» начало собирать с жителей столицы деньги на ремонт счетчиков

В счетах на оплату жилищно-коммунальных услуг за март, которые киевляне получат в апреле, появится отдельная строка с суммой платы за обслуживание общедомовых счетчиков тепла и горячей воды.

Как сообщает пресс-служба коммунальной компании "Киевтеплоэнерго", средний размер взноса составит около 30 грн в квартал, передает БизнесЦензор.

Такая плата за обслуживание будет взиматься четыре раза в год - раз в квартал. Размер взносов для каждого здания утвержден распоряжением КГГА.

"Стоимость указанной услуги, согласно закону "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", была выделена из тарифа на отопление и горячую воду и указываться в счетах отдельно", - сказано в сообщении.

В компании пояснили, что это нововведение введено во всех городах Украины законом "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", которым исключены затраты на установку, поверку и ремонт домовых приборов учета из тарифа.

Нововведение коснется более 9,6 тыс. домов Киева, но не распространяется на индивидуальные приборы учета в квартирах киевлян.

По данным "Киевтеплоэнерго", на сегодняшний день около 90% домов Киева оснащены домовыми счетчиками тепла.

В компании пояснили, что это нововведение введено во всех городах Украины законом "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", которым исключены затраты на установку, поверку и ремонт домовых приборов учета из тарифа.

Нововведение коснется более 9,6 тыс. домов Киева, но не распространяется на индивидуальные приборы учета в квартирах киевлян.

По данным "Киевтеплоэнерго", на сегодняшний день около 90% домов Киева оснащены домовыми счетчиками тепла.