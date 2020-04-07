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Отсутствие профильного министра усиливает кризис в энергетике - ЕБА
08:00 07.04.2020 |
Бизнес просит власть как можно быстрее назначить министра энергетики и защиты окружающей среды, поскольку отсутствие профильного министра усиливает кризисную ситуацию в энергетической отрясли, сказано в сообщении Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).
"Компании-члены Энергетического Комитета Ассоциации отмечают, что отсутствие главы отрасли уже привела к усилению и так кризисной ситуации в энергетике, и они обращаются к президенту Владимиру Зеленскому, председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову и премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой как можно быстрее назначить профессиональную кандидатуру министра энергетики и защиты окружающей среды, чтобы вывести отрасль из опасной ситуации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в системно важной отрасли экономики Украины до сих пор не назначен профильный министр, который должен быть ответственным за все принятые решения по обеспечению бесперебойной работы топливно-энергетического сектора в условиях чрезвычайной ситуации, решить "довирусные" проблемы отрасли и представить план действий по дальнейшим мерам выхода энергетического сектора из упадка.
В частности, по мнению бизнеса, должны быть приняты решение о неприменении санкций к поставщикам энергоресурсов (электроэнергии и газа) и операторам газораспределительных сетей за невыполнение своих обязательств перед собственными контрагентами в условиях карантина. Поскольку ранее правительство ограничило применение штрафных санкций и отключений от услуг потребителей в случае оплаты не в полном объеме или неуплаты.
По информации пресс-службы, бизнес-сообщество отметило ряд явлений в отрасли, которые требуют конструктивного вмешательства. В частности, незавершенная реформа рынка электроэнергии, импорт электроэнергии из стран, которые не являются участниками ENTSO-Е, принудительная остановках энергоблоков ТЭС и ТЭЦ, что угрожает их стабильной работе и значительно снижает объем потребления угля. А это, в свою очередь, приводит к выводу в простой некоторых шахт.
Также энергетические компании отмечают, что экономическая нестабильность и рекордно низкие цены на природный газ заставляют газодобывающие предприятия сокращать программы бурения и сворачивать инвестиционные программы.
Участники ЕБА сообщили, что проблемой в отрасли является кризис урегулирования ситуации относительно пересмотра "зеленого тарифа" и своевременных выплат по нему, не введенные стимулы для разработки нетрадиционных залежей углеводородов, отсутствие утверждения Кабмином годовых квот поддержки "зеленых аукционов", а также риски системных ограничений генерации из ВИЭ без предусмотренной регуляторной компенсации за такие технические ограничения и другие.
Как сообщал УНИАН, ранее бизнес обратился к правительству с просьбой обеспечить бесперебойную работу предприятий топливно-энергетического комплекса и их подрядчиков во время чрезвычайной ситуации.
25 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса продлил карантин до 24 апреля, а также на месяц ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране.
На данный момент исполняющим обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды является первый заместитель министра Виталий Шубин.
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