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Доходы «Газпрома» от экспорта газа за два месяца упали вдвое
18:40 06.04.2020 |
Выручка «Газпрома» от экспорта газа в январе-феврале 2020 года по сравнению с таким же периодом 2019 года снизилась на 51,3%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. Всего корпорация получила от экспорта газа за два месяца $5,05 млрд.
При этом физический экспорт упал на 24,6% и составил 32,5 млрд куб. м. В феврале за границу было поставлено 14,2 млрд куб. м газа, что на 22,5% меньше, чем годом ранее. Февральские поставки принесли корпорации $2 млрд.
Доходы «Газпрома» от экспорта газа в январе 2020 года упали на 41,1% по сравнению с первым месяцем прошлого года.
Как отмечало издание DW, одной из причин снижения экспортных показателей стала необычайно теплая зима. Кроме того, в 2019 году европейские потребители российского газа сделали большие запасы в хранилищах до подписания транзитного контракта «Газпрома» с Украиной, которое произошло в декабре 2019 года.
В 2019 году акции «Газпрома» значительно подорожали: если в начале года они продавались по 150 руб. за акцию, то на пике в ноябре стоимость одной акции доходила до 270 руб. Однако с тех пор бумаги подешевели, по состоянию на 5 апреля бумаги компании торгуются по 190 руб.
Как писал РБК, более половины роста российского рынка акций в 2019 году обеспечили бумаги всего трех компаний - «Газпрома», Сбербанка и ЛУКОЙЛа. Российские акции в прошлом году стали одними из самых высокодоходных вложений в мире. Рассчитываемый в долларах индекс РТС за год вырос на 42%, а с учетом дивидендов - на 53%. Четверть всего роста рынка акций (26%) пришлась на бумаги «Газпрома».
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