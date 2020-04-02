Транзит газа через Украину в I кв.-2020 сократился на 53% – ОГТСУ

Оператор ГТС Украины в марте 2020 года обеспечил транспортировку 4,6 млрд куб. м природного газа в страны ЕС и Молдовы, что на 18% больше, чем в предыдущем месяце, но на 2,6 млрд куб. м, или на 36% меньше объемов марта 2019 года, передает Энергореформа.

"По итогам первого квартала 2020 транзит газа через ГТС Украины составил 11,1 млрд куб. м, что на 53% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", - говорится в сообщении ОГТСУ 2 апреля.

Вместе с тем, отмечается в релизе, "Газпром", согласно новой транзитной сделке, полностью оплатил за первый квартал забронированные мощности, исходя из расчета 65 млрд куб. м в год (178 млн куб. в сутки).

Как сообщала Энергореформа, заключенный в 2009 году транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпромом" истек в 9:00 1 января 2020 года. Новый договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" на организацию транспортировки, транспортное соглашение между НАК и ОГТСУ, а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" подписаны 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия. Контракт предполагает в 2020 году оплату транзита минимум 65 млрд куб. м российского газа, в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м. Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.