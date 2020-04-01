Цена электроэнергии в последнюю неделю марта для промпотребителей выросла на 35% - «Интерпайп»

Украинская промышленная компания "Интерпайп" вновь заявляет о резком росте цен на электроэнергию: в последнюю неделю марта в Украине зафиксировано удорожание э/э для промышленных потребителей, при этом тариф вырос с 1,3 грн. за кВт/ч до беспрецедентных 1,68 грн за кВт/ч, или на 35% по отношению к февралю, передает Энергореформа.

Согласно распространенному в среду заявлению компании, повышение цены противоречит всем экономическим индикаторам - стоимость энергоносителей (нефти, природного газа, угля) во всем мире упала до рекордных отметок, тарифы на электроэнергию во всех странах мирах существенно снизились.

В Украине была рекордно теплая зима, промышленное производство снизилось, а, следовательно, сократилось потребление э/э. В таких условиях повышение тарифа выглядит абсурдным. На сегодняшний день цена на электроэнергию в Украине вдвое выше, чем в странах Европы.

При этом напоминается, что вначале НКРЭКУ добавила дополнительный пиковый час, что привело к росту цены на 10%. Затем НЭК "Укрэнерго" ограничило импорт электроэнергии. А в конце марта НАЭК "Энергоатом" в одностороннем порядке ограничила отпуск э/энергии, продаваемой по PSO-обязательствам, в адрес госпредприятия "Гарантированный покупатель" и начала продажи на рынке на сутки вперед (РДН) по максимальной цене "прайс-кэпа". Вследствие этого по состоянию на 30 марта цена на э/э выросла на 35% по отношению к февралю.

"Интерпайп" призвал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и НКРЭКУ принять необходимые регуляторные меры для стабилизации рынка электроэнергии. Правительству необходимо предпринять меры по недопущению поднятие цен на э/э одним из ключевых игроков НАЭК "Энергоатом", говорится в заявлении.

"На фоне пандемии COVID-19 правительства Европы и США разрабатывают планы поддержки промышленности, вводят дополнительные инструменты стабилизации бизнеса. В Украине ситуация противоположная. Мы, как бизнес, решаем проблемы доставки сотрудников, обеспечения их средствами защиты, закупаем оборудования для локальных больниц. И все это на фоне падения объемов заказов. В ответ мы получаем 35%-ный рост цен на э/э и, как следствие, существенное ухудшение нашей конкурентоспособности на падающем рынке", - констатировал директор по экономике и финансам "Интерпайпа" Денис Морозов, слова которого приводятся в заявлении.

При этом топ-менеджер подчеркнул, что в "Интерпайпе" работает 11 тысяч сотрудников, около 50 тысяч членов их семей зависят от того, сможет ли компания работать в нынешних условиях.

В конце января текущего года "Интерпайп" уже заявлял о резком росте цен на электроэнергию на рынке на сутки вперед (РДН) после ограничения импорта в зимний период. При этом отмечалось, что ранее за счет импорта (хотя его объем не превышал нескольких процентов) на новом рынке электроэнергии появилась конкуренция среди поставщиков. После стремительного роста в июле-августе-2019, цены на РДН снизились до справедливого уровня. Кроме того, украинские поставщики были лишены возможности необоснованно завышать цены, поскольку потребители имели возможность выбора поставщика.

Однако с середины декабря-2019 НЭК "Укрэнерго" начала постепенное ограничение импорта электроэнергии, в итоге снизив его до нуля. В результате за первые 10 дней января 2020 года средневзвешенная цена на РДН увеличилась на 33% по сравнению с аналогичным периодом декабря и на 11% по сравнению с декабрем в целом.

При этом за первые 20 дней января рост средневзвешенной цены на РДН составил 25%. Более того, ситуацию усугубляет увеличение тарифов на транспортировку электроэнергии с 1 января 2020 года на 33%.

В августе 2019 года группа заявила о создании поставщиками электроэнергии дефицита на рынке: "за 1,5 месяца работы нового рынка электроэнергии компания ежедневно не могла купить на рынке на сутки вперед и внутрисуточном рынке электроэнергию в полном объеме из-за отсутствия предложения со стороны поставщиков даже по максимальной цене" При этом отмечалось, что, кроме роста цен, закономерностью стал дефицит предложения в любое время суток.

В конце ноября прошлого года "Интерпайп" заявил о стабилизации цены на электроэнергию для промпотребителей в ноябре, констатировав о рекордном снижении цены на электроэнергию в Украине и поприветствовав усилия правительства, благодаря которым стабилизировались цены на рынке электроэнергии.

"После запуска нового рынка электроэнергии в июне 2019 года стоимость электроэнергии для промышленных потребителей выросла на 22-27% в июле-августе. В период с июля по сентябрь компания ежедневно не могла купить на рынке на сутки вперед (РДН) и внутрисуточном рынке (ВДР) электроэнергию в полном объеме из-за отсутствия предложения даже со стороны поставщиков. В октябре-ноябре цена на электроэнергию снизилась на 25% относительно июля. Заявки компании на покупку электроэнергии покрываются в полном объеме", - констатировалось ранее в заявлении компании. При этом отмечалось, что главной причиной стабилизации цен является наличие конкуренции на рынке, которая стала возможной благодаря импорту.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 823 тыс. тонн готовой продукции, в том числе - 202 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.