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Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд
08:44 31.03.2020 |
Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против ПАО "Газпром" и "Газпром экспорта" в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. Он предусматривал поставку около 10 млрд куб. м газа в год, минимальное годовое контрактное количество - 8,7 млрд куб. м в год. Договор действует до 2022 года.
29 июня трибунал принял промежуточное решение по делу. Польская компания заявила, что арбитры признали право польского импортера PGNiG требовать снижения цены в контракте на поставку российского газа по газопроводу Ямал - Европа. Но в "Газпром экспорте" заметили, что трибунал не согласился с предложенными польской компанией способом изменения цены и ценовой формулой. Кроме прочего, трибунал не согласился и с доводами PGNiG о том, что единственный релевантный фактор для ценообразования в долгосрочных контрактах на поставку газа - это цены на хабах. "Газпром экспорт" не согласилось с выводами арбитражного трибунала о наличии у трибунала полномочий изменить формулу цены по собственному усмотрению и 1 октября 2018 года обратилось в шведский национальный суд с требованием об отмене первого арбитражного решения от 29 июня 2018 года.
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