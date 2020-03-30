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Зеленский отозвал из Рады вопрос назначения Буславец главой Минэкоэнерго
15:20 30.03.2020 |
Президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Верховной Рады вопрос назначения Ольги Буславец главой Министерства энергетики и защиты окружающей среды, сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
"Поступило письмо президента Украины… исключить из повестки дня внеочередного заседания Верховной Рады вопрос о назначении Буславец министром энергетики и защиты окружающей среды. Поэтому этот вопрос снимается с повестки дня", – сказал он в ходе заседания.
Ольга Буславец – экс-глава директората энергетических рынков Министерства энергетики и угольной промышленности. До назначения в 2018 году генеральным директором новосозданного директората Буславец работала в министерстве в качестве директора департамента электроэнергетического комплаенса.
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