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Рада начинает согласовывать с ЕС энергетические законопроекты по новой процедуре
19:04 27.03.2020 |
Верховная рада начинает согласовывать с ЕС законопроекты в сфере энергетики по процедуре, предусмотренной обновленным "энергетическим" Приложением XXVII к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.
Об этом сообщили "Европейской правде" в комитете ВР по вопросам интеграции Украины с ЕС.
На заседании комитета, которое состоялось 27 марта, депутаты рассматривали проект изменений в закон Украины "О рынке электрической энергии" №2582, который должен определить статус систем аккумулирования электроэнергии. Предусмотренные им изменения должны сбалансировать работу энергосистемы и повысить стабильность электроснабжения для потребителей.
"По решению Комитета, Украина должна провести консультации с Европейской комиссией по совместимости законопроекта с положениями законодательства ЕС", - отмечается в сообщении по итогам рассмотрения.
Правила применения приложения в части проведения таких консультаций с Еврокомиссией Украина согласовала с ЕС только в конце зимы. С тех пор не сообщалось о практике применения XXVII Приложении к Соглашению об ассоциации, который предусматривает согласование проектов.
Обновленное приложение Верховная рада ратифицировала в июне 2019 года. Его имплементация должна способствовать полной интеграции украинских рынков газа и электроэнергии в ЕС.
Создание механизма, который позволит европейской стороне оценивать украинские законопроекты на совместимость с законодательством ЕС, обсуждали в ноябре 2019 года на встрече вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой в Брюсселе.
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