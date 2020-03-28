Рада начинает согласовывать с ЕС энергетические законопроекты по новой процедуре

Верховная рада начинает согласовывать с ЕС законопроекты в сфере энергетики по процедуре, предусмотренной обновленным "энергетическим" Приложением XXVII к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.

Об этом сообщили "Европейской правде" в комитете ВР по вопросам интеграции Украины с ЕС.

На заседании комитета, которое состоялось 27 марта, депутаты рассматривали проект изменений в закон Украины "О рынке электрической энергии" №2582, который должен определить статус систем аккумулирования электроэнергии. Предусмотренные им изменения должны сбалансировать работу энергосистемы и повысить стабильность электроснабжения для потребителей.

"По решению Комитета, Украина должна провести консультации с Европейской комиссией по совместимости законопроекта с положениями законодательства ЕС", - отмечается в сообщении по итогам рассмотрения.

Правила применения приложения в части проведения таких консультаций с Еврокомиссией Украина согласовала с ЕС только в конце зимы. С тех пор не сообщалось о практике применения XXVII Приложении к Соглашению об ассоциации, который предусматривает согласование проектов.

Обновленное приложение Верховная рада ратифицировала в июне 2019 года. Его имплементация должна способствовать полной интеграции украинских рынков газа и электроэнергии в ЕС.

Создание механизма, который позволит европейской стороне оценивать украинские законопроекты на совместимость с законодательством ЕС, обсуждали в ноябре 2019 года на встрече вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой в Брюсселе.