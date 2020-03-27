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Газпром существенно сократил транзит через Украину - Коболев
09:05 27.03.2020 |
Российская компания "Газпром" из-за экономического кризиса в Европе существенно снизила объемы транзита газа по территории Украины.
Об этом в эфире "Украина 24" сказал председатель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает корреспондент Укринформа.
"Сейчас мы видим, что из-за кризиса в Европе, из-за меньшего потребления Газпром прокачивает существенно меньше газа, чем в прошлом году. Европа перенасыщена газом", - отметил Коболев.
Однако меньшие объемы прокачки, по его словам, не уменьшают доход Нафтогаза и нового независимого оператора ГТС.
"В новом контракте, который был подписан между Газпромом и Нафтогазом, учтено условие ship or pay. Оно предполагает, что сколько бы Газпром ни качал, он все равно платит ту стоимость, которая была изначально забронирована", - добавил Коболев.
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