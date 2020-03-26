Украина за 2 мес. снизила производство электроэнергии 7,5%

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-феврале 2020 года сократилось на 7,5% (на 2 млрд 204,4 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 27 млрд 318,2 млн кВт-ч, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды.

По данным ведомства, атомные электростанции (АЭС) за два месяца текущего года снизили выработку электроэнергии на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 15 млрд 5,5 млн кВт-ч. В частности, производство электроэнергии на Запорожской АЭС составило 5 млрд 708,5 млн кВт-ч (-15,8% к январю-февралю-2019), Южно-Украинской – 4,248 млрд кВт-ч (-0,9%), Ривненской – 3 млрд 601,9 млн кВт-ч (+4,4%), Хмельницкой – 1 млрд 447,1 млн кВт-ч (+0,8%).

Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) снизили выработку на 15,2% – до 9 млрд 669,6 млн кВт-ч. В том числе генкомпании ТЭС уменьшили производство 20,9% – до 6 млрд 574,9 млн кВт-ч, тогда как ТЭЦ и КУ – увеличили на 0,2%, до 3 млрд 94,7 млн кВт-ч.

Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) сократили производство на 21% – до 1 млрд 171,4 млн кВт-ч, тогда как блок-станции увеличили на 15% – до 287,6 млн кВт-ч.

Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) возросло в 2,7 раза – до 1 млрд 184,1 млн кВт-ч.

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 54,9% (в январе-феврале-2019 – 54%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 35,4% (38,6%), ГЭС и ГАЭС – 4,3% (5%), блок-станций – 1,1% (0,8%), альтернативных источников – 4,3% (1,5%).

В феврале 2020 года производство электроэнергии в ОЭС Украины снизилось на 4,3% (на 593,4 млн кВт-ч) по сравнению с февралем 2019 года – до 13,216 млрд кВт-ч.

Кроме того, отпуск тепловой энергии за два месяца упал на 17,8% (на 1 млн 377,3 тыс. Гкал) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 6 млн 341,4 тыс. Гкал.

Как сообщалось, производство электроэнергии в ОЭС Украины в 2019 году сократилось на 3,4% (на 5,401 млрд кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 153 млрд 949,6 млн кВт-ч. В т.ч. АЭС выработали 83 млрд 2,6 млн кВт-ч (-1,7%), ГК ТЭС – 44,915 млрд кВт-ч (-6%), ТЭЦ и КУ – 10 млрд 864,7 млн кВт-ч (-1,4%), ГЭС и ГАЭС – 7 млрд 866,6 млн кВт-ч (-34,5%), блок-станции – 1 млрд 756,4 млн кВт-ч (+16,8%), "зеленые"(ВЭС, СЭС, биомасса) – 5 млрд 544,3 млн кВт-ч (+2,1 раза).

Структура производства электроэнергии в ОЭС Украины за январь-февраль 2019-20 гг.:

Производители э/э 2мес.-19 2 мес.-19 2 мес.-20 2 мес.-20 изм. изм. млн кВт-ч доля от общего производства, % млн кВт-ч доля от общего производства, % млн кВт-ч % АЭС 15 948,2 54,0 15 005,5 54,9 -942,7 -5,9 ГК ТЭС 8 311,5 28,2 6 574,9 24,1 -1 736,6 -20,9 ТЭЦ и КУ 3 089,4 10,5 3 094,7 11,3 5,3 0,2 ГЭС 1 216,5 4,1 967,5 3,5 -249,0 -20,5 ГАЭС 265,6 0,9 203,9 0,7 -61,7 -23,2 Блок-станции 250,1 0,8 287,6 1,1 37,5 15,0 Альтерн. источники (ВЭС, СЭС, биомасса) 441,3 1,5 1 184,1 4,3 742,8 168,3 ВСЕГО 29 522,6 100,0 27 318,2 100,0 -2 204,4 -7,5

Данные: Минэкоэнерго