Украина за 2 мес. снизила производство электроэнергии 7,5%

По данным ведомства, атомные электростанции (АЭС) за два месяца текущего года снизили выработку электроэнергии на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 15 млрд 5,5 млн кВт-ч. В частности, производство электроэнергии на Запорожской АЭС составило 5 млрд 708,5 млн кВт-ч (-15,8% к январю-февралю-2019), Южно-Украинской – 4,248 млрд кВт-ч (-0,9%), Ривненской – 3 млрд 601,9 млн кВт-ч (+4,4%), Хмельницкой – 1 млрд 447,1 млн кВт-ч (+0,8%).
Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) снизили выработку на 15,2% – до 9 млрд 669,6 млн кВт-ч. В том числе генкомпании ТЭС уменьшили производство 20,9% – до 6 млрд 574,9 млн кВт-ч, тогда как ТЭЦ и КУ – увеличили на 0,2%, до 3 млрд 94,7 млн кВт-ч.
Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) сократили производство на 21% – до 1 млрд 171,4 млн кВт-ч, тогда как блок-станции увеличили на 15% – до 287,6 млн кВт-ч.
Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) возросло в 2,7 раза – до 1 млрд 184,1 млн кВт-ч.
Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 54,9% (в январе-феврале-2019 – 54%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 35,4% (38,6%), ГЭС и ГАЭС – 4,3% (5%), блок-станций – 1,1% (0,8%), альтернативных источников – 4,3% (1,5%).
В феврале 2020 года производство электроэнергии в ОЭС Украины снизилось на 4,3% (на 593,4 млн кВт-ч) по сравнению с февралем 2019 года – до 13,216 млрд кВт-ч.
Кроме того, отпуск тепловой энергии за два месяца упал на 17,8% (на 1 млн 377,3 тыс. Гкал) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 6 млн 341,4 тыс. Гкал.
Как сообщалось, производство электроэнергии в ОЭС Украины в 2019 году сократилось на 3,4% (на 5,401 млрд кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 153 млрд 949,6 млн кВт-ч. В т.ч. АЭС выработали 83 млрд 2,6 млн кВт-ч (-1,7%), ГК ТЭС – 44,915 млрд кВт-ч (-6%), ТЭЦ и КУ – 10 млрд 864,7 млн кВт-ч (-1,4%), ГЭС и ГАЭС – 7 млрд 866,6 млн кВт-ч (-34,5%), блок-станции – 1 млрд 756,4 млн кВт-ч (+16,8%), "зеленые"(ВЭС, СЭС, биомасса) – 5 млрд 544,3 млн кВт-ч (+2,1 раза).
Структура производства электроэнергии в ОЭС Украины за январь-февраль 2019-20 гг.:
|Производители э/э
|2мес.-19
|2 мес.-19
|2 мес.-20
|2 мес.-20
|изм.
|изм.
|млн кВт-ч
|доля от общего производства, %
|млн кВт-ч
|доля от общего производства, %
|млн кВт-ч
|%
|АЭС
|15 948,2
|54,0
|15 005,5
|54,9
|-942,7
|-5,9
|ГК ТЭС
|8 311,5
|28,2
|6 574,9
|24,1
|-1 736,6
|-20,9
|ТЭЦ и КУ
|3 089,4
|10,5
|3 094,7
|11,3
|5,3
|0,2
|ГЭС
|1 216,5
|4,1
|967,5
|3,5
|-249,0
|-20,5
|ГАЭС
|265,6
|0,9
|203,9
|0,7
|-61,7
|-23,2
|Блок-станции
|250,1
|0,8
|287,6
|1,1
|37,5
|15,0
|Альтерн. источники (ВЭС, СЭС, биомасса)
|441,3
|1,5
|1 184,1
|4,3
|742,8
|168,3
|ВСЕГО
|29 522,6
|100,0
|27 318,2
|100,0
|-2 204,4
|-7,5
Данные: Минэкоэнерго