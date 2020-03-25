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EIA: США стали крупнейшими поставщиками СПГ в Европу
12:59 25.03.2020 |
США в ноябре 2019 года стали крупнейшими поставщиками сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и по данным на конец февраля сохраняют эту позицию, опережая традиционно главного экспортера СПГ в ЕС Катар, а также Россию, Нигерию и Алжир. Об этом передает angi со ссылкой на данные Управления энергетической информации (EIA).
«Соединенные Штаты с ноября 2019 г. являются крупнейшим поставщиком СПГ в Европу, а в феврале 2020 г. импорт СПГ из США достиг нового рекорда - 5,1 млрд кубических футов в сутки (около 107 тыс. т СПГ или примерно 144 млн кубометров ежедневно), что почти вдвое превышает объемы Катара, второго по величине европейского поставщика», - оценивают эксперты EIA.
При этом управление отмечает, что и Россия, и США значительно увеличили поставки СПГ в Европу в прошлом году - на 1,4 млрд и 1,5 млрд кубических футов в сутки соответственно (примерно на 29 тыс. и на 32 тыс. т СПГ в сутки). В среднем импорт СПГ Европой в 2019 г.составил 11 млрд кубических футов в день (около 231 тыс. т СПГ ежедневно или 311 млн кубометров), что в два раза превышает показатели предыдущих двух лет, говорится в отчете.
Кроме того, в декабре 2019 г. и феврале 2020 г. среднесуточный показатель импорта СПГ Европой достиг рекорда в 14 млрд кубических футов (без учета реэкспортируемых объемов), что говорит о загрузке регазификационных мощностей в регионе почти на 60%, информирует EIA.
Как сообщала в декабре Европейская комиссия (ЕК) в своем отчете, импорт СПГ в страны Евросоюза в III квартале 2019 г. подскочил на 75% в годовом выражении. При этом основным поставщиком сжиженного газа в ЕС в отчетном периоде оставался Катар (35% рынка), Россия была на втором месте (15%), а США опускались с третьего на четвертое место (12%), уступив Нигерии (14%). Данных за IV квартал ЕК еще не предоставляла.
Как сообщал enkorr, СПГ-терминал им. президента Леха Качиньского в Свиноуйсьце, Польша, принял 23 марта новый груз. На борту газовоза Al Ruwais в общей сложности было доставлено 90 тыс. т катарского СПГ. Это была 88-я поставка с тех пор, как проект начал свою работу.
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