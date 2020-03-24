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Цена на газ для населения и тепловиков в марте снизится на 14%
09:59 24.03.2020 |
Цена поставки НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для нужд населения и производителей тепла в марте 2020 года составит 3,40 грн/куб. м (без НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами и наценки газсбытов), что на 14% меньше, чем в феврале 2020 года (3,95 грн/куб. м), сообщил глава компании Андрей Коболев на своей странице в соцсети Facebook, добавив, что данный показатель является самым низким с 2016 года.
Он отметил, что основанием для такого уровня цены стали значительные запасы природного газа и снижение цен на ресурс на европейском рынке.
Кроме того, цена 3,40 грн/куб. стала возможна за счет проведенных в марте ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) торгов по закупке газа, на которых цена ресурса опустилась ниже цены, сформировавшейся в Европе на газовом хабе ТТF.
"Правительство установило результаты торгов на TTF как максимально допустимый уровень. Однако в Украине в марте Оператор ГТС провел торги на значительные объемы газа, на которых цена опустилась ниже, чем в Европе. Поэтому из двух индикаторов "Нафтогаз" выбрал меньший. Это наш вклад в поддержку украинцев, которые вынуждены оставаться дома из-за карантина - минус 14% оптовой цены на газ для населения и других защищенных потребителей", - написал Коболев.
Согласно сообщению на сайте НАК, цену на газ на апрель для защищенных потребителей компания планирует рассчитывать также исходя из наименьшего значения между ценой на TTF и средневзвешенной ценой победителей по результатам торгов оператора ГТС.
К рассчитываемой НАК оптовой цене далее включается стоимость транспортировки магистральными и распределительными сетями, наценка розничных поставщиков (газсбыты) в размере 2,5% и НДС 20%, которые в итоге формируют конечную розничную цену газа для потребителей.
Как сообщалось, Украина взяла на себя обязательства с 1 мая 2020 года полностью либерализировать рынок поставок газа бытовым потребителям, и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
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