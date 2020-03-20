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Украина сократила потребление электроэнергии из-за карантина
08:23 20.03.2020 |
Потребление электроэнергии в Украине с момента внедрения карантинных мер снизилось на 5%.
Об этом сообщила пресс-служба оператора Объединенной энергосистемы страны госкомпании "Укрэнерго".
"С момента внедрения карантинных мероприятий потребление электроэнергии в энергосистеме Украины снизилось более чем на 5% при почти одинаковой температуре воздуха", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, в связи с падением потребления, импорт электроэнергии в Украину 21-29 марта не предвидится, то есть составит 0 МВт.
"Согласно разработанным НЭК "Укрэнерго" прогнозным балансам мощности, 21-29 марта 2020 года импорт электроэнергии из стран Беларуси, России и Молдовы не предвидится, то есть составит 0 МВт в течение указанного периода", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине, в том числе с 12 марта ввел карантин в учебных заведениях сроком на три недели.
С 17 марта приостановило работу киевское метро и метро в других городах Украины, а с 18 марта - прекратились железнодорожные, авиационные и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.
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