Укрэнерго планирует прекратить импорт электроэнергии из России с 21 марта

Прогнозные балансы НЭК "Укрэнерго" на 21-29 марта 2020 года свидетельствуют, что импорт электроэнергии из стран Беларуси, России и Молдовы не предусматривается.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В соответствии с разработанными НЭК «Укрэнерго» прогнозными балансами мощности 21-29 марта 2020 года, импорт электроэнергии из стран Беларуси, России и Молдовы не предусматривается, то есть составит 0 МВт в течение указанного периода. Рекомендуем учитывать эту информацию при оформлении соответствующих внешнеэкономических договоренностей", - говорится в сообщении.

Укрэнерго предупреждает, что нулевые значения импорта являются прогнозными и могут измениться в зависимости от оперативной ситуации, которая будет складываться в энергосистеме фактически.

"Ограничение импорта электроэнергии до 0 МВт в указанный период связано с необходимостью соблюдения границ оперативной безопасности энергосистемы в связи со значительным снижением потребления в ОЭС Украины", - отметили в компании.

Вчера правительство ввело таможенную пошлину для электроэнергии и угля из России в размере 65%.