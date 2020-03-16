Украина впервые осуществила транзит газа между странами ЕС

ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) впервые осуществило транзит газа между двумя странами ЕС - Венгрией и Словакией.

Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.

"Оператор ГТС Украины осуществил транзит первых объемов газа между двумя европейским странами. Известный немецкий энергетический трейдер заказал транспортировку природного газа через Украину по маршруту Венгрия - Словакия", - говорится в сообщении.

В ОГТСУ заметили, что учет газа по этой операции осуществляется, как и по транзитному соглашению с Газпромом, в энергетических единицах. Других деталей в компании не предоставили.

Транспортировка осуществлено в рамках новой услуги - транзита газа на короткие расстояния (short-haul).

"Новая услуга транзита на короткие расстояния short-haul позволяет заказчикам транспортных услуг транспортировать газ между европейским странами (Польша, Словакия, Венгрия и в будущем Румыния) через территорию Украины. Начало предоставления этой услуги позволит активизировать торговлю газом между странами Восточной Европы и позволит дополнительно загрузить мощности украинской ГТС, которые после строительства "Северного потока - 1" уже не используются в полном объеме", - сообщили в пресс-службе.

Также ОГТСУ работает над созданием виртуальных точек, что упростит работу как смежным операторам, так и трейдерам в точках межгосударственных соединений. Сейчас открыты консультации по созданию единой виртуальной точки на украинско-польской границе.

Как сообщалось, услуга short-haul стала доступной с 1 января 2020 года, а ее публичная презентация для потенциальных заказчиков была проведена в рамках Украинского энергетического форума-2020.