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Россия снизила транзит газа через Украину на 53%
08:38 13.03.2020 |
Транзит газа в январе-феврале 2020 года составил 6,5 млрд кубометров, что на 53% меньше показателей аналогичного периода 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.
"Всего с начала 2020 года через ГТС Украины транзит газа составил 6,5 млрд кубометров природного газа, что на 53% меньше по сравнению с аналогичным периодом в предыдущем году", - говорится в сообщении.
В феврале 2020 года через газотранспортную систему Украины транзитом прошло 3,9 млрд кубометров природного газа. Это на 47% меньше, чем за аналогичный месяц в прошлом году и на 56% больше показателя января месяца 2020 года.
Вместе с тем, с начала 2020 года мощности для транзита газа из РФ полностью оплачены ОАО "Газпром" за указанный период в соответствии с новым транзитным соглашением и в расчете 65 млрд кубометров в год или 178 млн кубометров в сутки.
В западном направлении с начала 2020 года протранзитовано 5,5 млрд кубометров газа, что на 48% меньше результата этого же периода на год ранее: в Польшу - 0,5 млрд куб. м (-9%), в Словакию - 4,0 млрд куб. м (-52%), в Венгрию - 1,0 млрд куб. м (-39%).
В южном (балканском) направлении с начала 2020 года объемы транзита сократились на 69% и составили 1,0 млрд куб. м газа. В частности, транзит в Румынию через ГИС «Орловка» составил 0,3 млрд куб. м (-87%), а в Молдову - 0,7 млрд куб. м (-3%).
Снижение объемов транзита по трансбалканскому коридору в значительной мере обусловлено запуском обходного газопровода "Турецкий поток".
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