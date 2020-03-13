Финансовые новости
- |
- 13.03.20
- |
- 10:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украина увеличила импорт газа на 57%
08:28 13.03.2020 |
Импорт газа в январе-феврале 2020 года составил 1,438 млн кубометров природного газа, что на 57% больше аналогичного показателя прошлого года.
Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.
"В феврале 2020 года в Украину было импортировано 981 млн кубометров природного газа. Это на 47% больше по сравнению с февралем 2019 года", - говорится в сообщении.
По состоянию на 11 марта 2020 года все импортные объемы голубого топлива поступают исключительно из стран Европейского Союза. Украина не импортирует газ из Российской Федерации с ноября 2015 года.
В частности, в январе-феврале 2020 года импорт из Словакии составил 987 млн кубометров - это на 59% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, из Венгрии - 229 млн кубометров, что на 41% больше показателей 2019 года.
Из Польши в указанный период поступило 222 млн кубометров - на 140% больше, чем годом ранее. Указанные объемы импорта из Польши включают также виртуальный реверс - 178 млн кубометров.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Судейское возмездие. Чем обернется Зеленскому антиконституционная судебная реформа
|Ще не кінець «епохи низьких ставок»: Чому НБУ знизив облікову ставку попри початок економічної кризи
|Порошенко и обвал гривны: Как Коломойский толкает Зеленского к дефолту
|Вода в Крым и другие подарки Путину. Как Зеленский укрепит дружбу с Москвой при помощи референдумов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|В центре MAXEVENTS компания HOCK International проведет курсы «CIMA Cert PM (Rus) – «Управление эффективностью бизнеса»»
В РУБРИКЕ
|Доходность евробондов Украины за «черный четверг» подскочила до 8-11%, ВВП-варранты подешевели почти на 20%
|Минфин не будет пересматривать бюджет без обновленного прогноза
|Зеленский утвердил состав Национального инвестиционного совета
|Россия снизила транзит газа через Украину на 53%
|Цена на золото 13 марта продолжает снижаться после падения на 4% в четверг
|Украина увеличила импорт газа на 57%
Это интересно
|Компании по всему миру начали борьбу с ботнетом Necurs
|Android — самая небезопасная программная платформа 2019 года
|Британские компании вложат 12 млрд фунтов для перехода на электромобили
|Samsung изобрела полностью твердотельный аккумулятор с хорошими перспективами
|Mercedes-Benz G-класса начали превращать в электромобиль
|Mercedes-Benz откажется от некоторых моделей
|Китайцы разработали силовые конденсаторы, которые могут изменить представление об электротранспорте