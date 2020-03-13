Финансовые новости
- |
- 13.03.20
- |
- 02:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Цена импортного газа продолжает снижаться
12:27 12.03.2020 |
Средняя таможенная стоимость импортного природного газа в феврале 2020 года составила 168,4919 долларов и 4129,4566 грн или за 1 тысячу кубометров. Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Таким образом, по сравнению с январем 2020 года цена импортного газа снизилась на 3,9% в долларовом эквиваленте (с 175,2603 долларов за 1 тысячу кубометров) и на 1,65% в гривневом эквиваленте (с 4199,0244 грн за 1 тысячу кубометров).
При этом по сравнению с декабрем 2019 года цена импортного газа снизилась на 4,6% в долларовом эквиваленте (с 176,6935 долларов за 1 тысячу кубометров) и на 0,3% в гривневом эквиваленте (с 4130,6613 грн за 1 тысячу кубометров).
Напомним, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в Украине в декабре 2019 года составила 4130,6613 грн за 1 тысячу кубометров. По сравнению с декабрем 2018 года цена импортного газа снизилась на 54,4%. В долларах цена газа в декабре составила 176,6935 долларов за 1 тысячу кубометров, что на 46,3% меньше, чем год назад.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Вода в Крым и другие подарки Путину. Как Зеленский укрепит дружбу с Москвой при помощи референдумов
|«Гибридный идиот»: Что общего между избиением Сивохо и капитуляцией Украины
|Нацбанк снижает учетную ставку до пятилетнего минимума в 10% годовых
|Спецслужба с местным колоритом: Почему в ЕС забракуют закон Зеленского об СБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|В центре MAXEVENTS компания HOCK International проведет курсы «CIMA Cert PM (Rus) – «Управление эффективностью бизнеса»»
В РУБРИКЕ
|Денежная масса в Украине в феврале выросла на 0,8%
|Министр финансов рассказал о двух оставшихся требованиях МВФ
|В мелком опте цены на бензины и ДТ снизились, а в рознице остались на месте
|Нефть 12 марта дешевеет на 5-6% на рисках вокруг коронавируса
|Саудовская Аравия предложила Европе нефть по $25 за баррель - Bloomberg
|МВФ готов продолжить сотрудничество с новым правительством Украины
Это интересно
|Android — самая небезопасная программная платформа 2019 года
|Британские компании вложат 12 млрд фунтов для перехода на электромобили
|Samsung изобрела полностью твердотельный аккумулятор с хорошими перспективами
|Mercedes-Benz G-класса начали превращать в электромобиль
|Mercedes-Benz откажется от некоторых моделей
|Китайцы разработали силовые конденсаторы, которые могут изменить представление об электротранспорте
|Электромобили пока слишком дороги для Bentley