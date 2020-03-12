Финансовые новости
- |
- 12.03.20
- |
- 02:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украинцы, не потребляющие газ, оплатят его транспортировку по минимальному тарифу
16:56 11.03.2020 |
Украинцы с нулевым потреблением газа, а также новые потребители в апреле получат платежку с минимальным тарифом за транспортировку голубого топлива вместо ее полной стоимости, как было в платежках за январь и февраль.
Об этом говорится в сообщении "Региональной газовой компании" (РГК) бизнесмена Дмитрия Фирташа, в которую входят около 20 операторов газораспределительных сетей (облгазов).
В РГК отметили, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила минимальный размер платы за доставку на заседании 6 марта.
"Обновленные счета потребители получат в апреле. Тем, кто уже уплатил по квитанциям в январе и феврале, будет произведен перерасчет. Средства останутся на лицевых счетах потребителей. Для этого не нужно писать отдельных заявлений и обращаться в контакт-центр", - сообщили в компании.
В пресс-службе отметили, что решение коснется новых потребителей, а также домохозяйств, которые потребляют газ менее девяти месяцев и которые не пользовались газом. Размер минимального месячного платежа в городе/области составит от суммы, равной 39 куб.м * тариф : 12, до суммы, равной 314 куб.м * тариф : 12.
Отмечается, что для расчета минимальной платы за доставку для домохозяйств НКРЭКУ использовала действующие нормы потребления газа. Они рассчитаны на основании постановления Кабинета министров от 27 февраля 2019 года № 143 "Вопросы потребления природного газа".
Размер минимальной платы для домохозяйств, использующих газ комплексно, рассчитан исходя из среднемесячного объема потребления в межотопительный период. Ранее для этой категории потребителей стоимость платы за доставку газа рассчитывалась на квадратуру помещения или дома, отметили в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, 11 февраля НКРЭКУ одобрила проект постановления, которым устанавливается минимальная плата за услуги по распределению газа для новых бытовых потребителей и потребителей, не потреблявших газ в прошлом году.
В частности, минимальный уровень потребления составит: 39 куб. м - для потребителя, который использует природный газ только для приготовления пищи, 126 куб. м - для потребителя, который использует природный газ для подогрева воды и приготовления пищи, 314 куб. м - для тех, кто использует газ комплексно, в том числе для отопления.
Украинцы с января 2020 года начали получать отдельную платежку с начислениями за доставку газа газораспределительными компаниями. Платежку за транспортировку газа с ее полной стоимостью получили в том числе потребители, которые не пользуются газом в домохозяйстве, а также новые потребители.
В октябре 2019 года НКРЭКУ внесла изменения в порядок формирования тарифов облгазов на распределение газа таким образом, чтобы плата определялась не по фактическим объемам потребления, а по потребленным за прошлый год.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Эрзац Нормандии. Как Медведчук и Ермак будут оформлять капитуляцию перед Путиным
ТОП-НОВОСТИ
|Наш Ермак и их Козак: О чем говорили посланцы Зеленского и Путина в Минске
|Банкиры ожидают от НБУ сохранения учетной ставки на заседании 12 марта
|В Киеве объяснили ограничительные меры из-за коронавируса
|В Украине объявлен общенациональный карантин
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рост цен промпроизводителей в Украине в феврале снизился до 0,1% – Госстат
|Банкиры ожидают от НБУ сохранения учетной ставки на заседании 12 марта
|Украинцы, не потребляющие газ, оплатят его транспортировку по минимальному тарифу
|Россия компенсировала спад поставок дизтоплива из Беларуси
|Госдолг за январь-февраль вырос на 2,6% — Счетная палата
|Украина за 2 мес. снизила добычу газа на 2,1%
Это интересно
|Китайцы разработали силовые конденсаторы, которые могут изменить представление об электротранспорте
|Электромобили пока слишком дороги для Bentley
|В Китае разработана технология распознавания лиц в масках
|Новый Porsche 911 Turbo S стал 650-сильным
|Новая Skoda Octavia RS перестала быть секретом
|Dacia показала первый электрический кроссовер
|HP отклонила новое предложение Xerox о поглощении