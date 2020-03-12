Украина за 2 мес. снизила добычу газа на 2,1%

Добыча природного газа в Украине в январе-феврале 2020 года снизилась на 2,1% (на 73 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3 млрд 386,6 млн куб. м, свидетельствуют данные ООО "Оператор ГТС Украины"

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", добыча газа АО "Укргазвыдобування" составила 2 млрд 389,9 млн куб. м (-6% к январю-февралю-2019), ПАО "Укрнафта" - 195,6 млн куб. м (+3,4%), другими компаниями - 801,1 млн куб. м (+9,9%).

В феврале-2020 в Украине было добыто 1 млрд 632,1 млн куб. м газа (-0,7% к февралю-2019), в т.ч. "Укргазвыдобування" - 1 млрд 151,6 млн куб. м (-4,5%), "Укрнафта" - 94,5 млн куб. м (+4,5%), другие компании - 386 млн куб. м (+11,3%).

Как сообщалось, добыча природного газа в Украине в 2019 году снизилась на 1,4% (на 283,4 млн куб. м) по сравнению с 2018 годом - до 20 млрд 606,7 млн куб. м. В т.ч. добыча "Укргазвыдобування" составила 14 млрд 849,1 млн куб. м (-3,7% к 2018-му), "Укрнафта" - 1 млрд 156,3 млн куб. м (+7,3%), другими компаниями - 4 млрд 601,3 млн куб. м (+4,8%).

