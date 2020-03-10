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Запасы в ПХГ Украины на 6,2-7,9 млрд куб. м больше предыдущих пяти лет
11:51 10.03.2020 |
Украина с 1 ноября 2019 года по 8 марта 2020 года снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 27,4% (на 5 млрд 978,68 млн куб. м) – до 15,805 млрд куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".
В том числе 1-8 марта отбор составил 0,053 млн куб. м, в феврале – 1,128 млрд куб. м, в январе – 1,948 млрд куб. м, в декабре – 1,831 млрд куб. м, в ноябре – 1,022 млрд куб. м (закачка - 0,004 млрд куб. м).
Отбор из ПХГ Украины, в частности, 8 марта составил 0,01 млн куб. м при импорте 40,68 млн куб. м и внутренней добыче 55,84 млн куб. м.
По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", текущий объем превышает показатель запасов 8 марта 2019 года на 69,3% (на 6,471 млрд куб. м), 8 марта 2018 года – на 72,5% (на 6,642 млрд куб. м), 8 марта 2017 года – на 93,2% (на 7,625 млрд куб. м), 8 марта 2016 года – на 64,1% (на 6,173 млрд куб. м), 8 марта 2015 года – на 98,7% (на 7,851 млрд куб. м).
Как сообщалось, на протяжении минувшего отопительного сезона, длившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).
В стартовавший 1 ноября отопительный сезон 2019/20 года Украина вошла с максимальными за последние 10 лет запасами 21 млрд 783,68 млн куб. м.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа страны.
Запасы в ПХГ Украины на 8 марта за 2015-2020 гг., млн куб. м:
|Дата
|объем
|08.03.2020
|15 805,00
|08.03.2019
|9 333,94
|08.03.2018
|9 162,65
|08.03.2017
|8 180,33
|08.03.2016
|9 632,41
|08.03.2015
|7 953,64
Данные: УТГ
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