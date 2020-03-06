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Оржель отказался от должности министра энергетики в правительстве Шмыгаля
18:02 05.03.2020 |
Уволенный накануне Верховной Радой министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель отказался возглавлять министерство в новом Кабмине Дениса Шмыгаля.
Как передает БизнесЦензор, об этом Оржель сообщил на своей странице в сети Facebook.
"Я выбрал путь не быть министром. Почему? В момент, когда стране нужны сложные решения, когда необходимо сжать зубы и делать непопулярные, но жизненно необходимые вещи, и только через некоторое время мы получим результат - у меня появилось ощущение, что вместо решения проблем мы начинаем их "кормить", - написал Оржель.
Экс-министр назвал среди результатов своей работы стабильное прохождение отопительного сезона, проведение анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" и достижение договоренности о продолжении транзита российского газа, а также снижение цен на электроэнергию для бизнеса.
"Одним из самых трудных процессов была борьба с системой и старыми коррумпированными кадрами. Очень трудно работать, когда решения, принятые в кабинете министра, известны всем еще до регистрации в канцелярии, когда к министру не доходят документы, которые кто-то не хочет, чтобы он видел, когда люди, работающие в министерстве (не все) работают не на страну и не в министерство", - отметил Оржель.
Как сообщалось, Верховная Рада 4 марта утвердила на должности премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. За принятие внесенного президентом Владимиром Зеленским постановления проголосовал 291 народный депутат.
Перед этим Верховная Рада удовлетворила заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.
Верховная Рада также назначила новый состав Кабинета министров. Как уточнил премьер-министр Денис Шмыгаль, представляя состав правительства, четыре должности министров в новом Кабмине останутся вакантными. В частности, не были предложены кандидаты на должности глав Минэкономики и Минэкоэнерго.
После этого депутаты 336 голосами поддержали постановление №3171 об увольнении с должностей членов Кабинета министров Алексея Гончарука.
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