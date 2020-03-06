Финансовые новости
- |
- 06.03.20
- |
- 05:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Отмена скидки для населения с потреблением до 100 кВт*ч позволит высвободить на рынке 10 млрд грн», - Оржель
17:53 05.03.2020 |
Повышение тарифа на электроэнергию для населения, потребляющего до 100 кВт*час в месяц, до значения 1,68 грн/кВт*час позволит уменьшить объемы ПСО на рынке и высвободить средства в размере 10 млрд грн.
Об этом 4 марта сообщил исполняющий обязанности министра Алексей Оржель.
«Если говорить о 100 кВт и отмене льготной цены в размере 90 копеек, то этот показатель играет намного больше. Это эквивалент 1 млрд гривен высвобожденных денег на рынке электрической энергии», - сказал он.
Также и. о. министра прокомментировал предложение установить рыночную цену на электроэнергию для домохозяйств, потребляющих более 500 кВт*час в месяц.
«Если ввести некую черту, например, 500 кВт потребления, то все будут пытаться остаться под этой планкой. Мы считали, сколько это в деньгах - небольшая величина и она в данном случае не является решающей», - добавил он.
Напомним, экс-глава Укрэнерго Всеволод Ковальчук заявил, что тарифы на электроэнергию для населения вырастут минимум в полтора раза, поскольку нужно перекрыть накопление долгов на рынке.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Истерики Бужанского и помощь Медведчука. Как Рябошапку заочно отправляли в отставку
|Первый бой Шмыгаля: Как Коломойский и Медведчук атакуют Немчинова
|Украина и НАТО: Зачем Кулебу и Пристайко поменяли местами
|Юрист «Квартала» из Петербурга. Кто такой Сергей Ионушас, который может стать новым генпрокурором
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|АМКУ разрешил концессию порта «Херсон»
|В мелком опте 5 марта повысились цены на бензины А-92 евро, А-95 евро
|Реакция на новый Кабмин: Morgan Stanley рекомендует продавать украинские бонды
|Рынок 5 марта ощутил первые признаки дефицита ДТ
|Ряд законопроектов Кабмина отозваны из Рады, включая «О труде»
|Реальная зарплата за четыре года выросла более чем в 1,5 раза
|Оржель отказался от должности министра энергетики в правительстве Шмыгаля
Это интересно
|Google отменила свое крупнейшее мероприятие, на котором должны были представить Android 11
|Xiaomi отменила мартовские презентации не только в Китае, новинки будут показывать только онлайн
|Black Shark 3 Pro отличается от Black Shark 3 гораздо сильнее, чем ожидалось
|Игровое подразделение Xiaomi представило мощный смартфон Black Shark 3
|Компания BMW официально представила свое первое электрическое «гран купе» – стильный седан i4
|Появились новые доказательства причастности Huawei к нарушениям торговых санкций США
|Peugeot 208 назвали лучшим автомобилем Европы