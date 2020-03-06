«Отмена скидки для населения с потреблением до 100 кВт*ч позволит высвободить на рынке 10 млрд грн», - Оржель

Повышение тарифа на электроэнергию для населения, потребляющего до 100 кВт*час в месяц, до значения 1,68 грн/кВт*час позволит уменьшить объемы ПСО на рынке и высвободить средства в размере 10 млрд грн.

Об этом 4 марта сообщил исполняющий обязанности министра Алексей Оржель.

«Если говорить о 100 кВт и отмене льготной цены в размере 90 копеек, то этот показатель играет намного больше. Это эквивалент 1 млрд гривен высвобожденных денег на рынке электрической энергии», - сказал он.

Также и. о. министра прокомментировал предложение установить рыночную цену на электроэнергию для домохозяйств, потребляющих более 500 кВт*час в месяц.

«Если ввести некую черту, например, 500 кВт потребления, то все будут пытаться остаться под этой планкой. Мы считали, сколько это в деньгах - небольшая величина и она в данном случае не является решающей», - добавил он.

Напомним, экс-глава Укрэнерго Всеволод Ковальчук заявил, что тарифы на электроэнергию для населения вырастут минимум в полтора раза, поскольку нужно перекрыть накопление долгов на рынке.