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Иван Плачков – возможный новый министр энергетики. Что он думает об импорте электроэнергии из РФ, газе, «зеленой» энергетике и угле
17:30 04.03.2020 |
Сегодня в Украине, скорее всего, назначат нового министра энергетики и защиты окружающей среды. Ходят разговоры, что вместо Алексея Оржеля будет Иван Плачков. ЭлектроВести собрали актуальные высказывания о проблемах развития украинской энергетики в изложении Ивана Плачкова.
Иван Плачков уже ранее был министром энергетики Украины с 4 февраля 2005 по 4 августа 2006 года. Также руководил Киевэнерго.
А его сын, Григорий Плачков, занимает должность председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.
Что Иван Плачков думает по поводу украинской энергетики
ЭлектроВести собрали для вас актуальные высказывания Ивана Плачкова о проблемах украинской энергетики.
Об импорте электроэнергии из РФ и Беларуси
"Импорт электроэнергии из РФ уничтожит отечественную генерацию. Российский импорт не только уничтожит украинские ТЭС, но и негативно скажется на атомной генерации, украинская электроэнергия от атомных станций будет вытеснена российской и белорусской", - считает Иван Плачков. (14 октября 2019 года)
«С начала марта мы уже импортировали около 1,5-2 миллионов кВт*ч. Если в деньгах, то это около 2-х миллионов гривен мы уже заплатили энергетикам Беларуси и России. Вместо того, чтобы эти средства мы заплатили нашим энергетикам», - подсчитал Иван Плачков. (4 марта 2020 года)
"Самое страшное для любой энергосистемы - разбалансированность. Балансировать энергосистему можно, когда она имеет достаточно маневренных мощностей. При импорте из России почти 14 млн кВт*ч тепловой генерации Украины, которая обеспечивает балансировку, будут вытеснены с рынка. Это грозит полной остановкой трети тепловых энергоблоков страны", - говорит Плачков. (25 февраля 2020 года).
Об угольной отрасли
"Реформированием угольной отрасли Украина занимается все годы своей независимости. Испробованы разные методы, разные организационные структуры. Но самой эффективной была приватизация. На приватизированных шахтах порядок, люди получают зарплату. Другой вопрос, что нужно создавать привлекательные условия для тех, кого приватизация шахт может заинтересовать. Возможно, давать им какие-то льготы. Но при этом обязательно ставить жесткое условие, что предприятие должно стать рентабельным и быть сохранено. Другого пути я не вижу. Инициативы президента по развитию угольной отрасли запоздалые, но правильные", - отметил Плачков. (25 февраля 2020 года)
По его словам, ситуация в украинской энергетике требует профессионального анализа.
"Еще один важный момент - это рынок сбыта. А значит, нужно по максимуму загрузить наши тепловые электростанции углем отечественного производства. Они еще нужны. И конечно, для этого необходимо прекратить импорт электроэнергии из РФ и Беларуси. Никакие предлоги не могут тут быть оправданием. Если мы посчитаем, сколько денег из бюджета ушло на дотации нашей угольной отрасли за все годы независимости, их хватило бы, чтобы построить целые населенные пункты для шахтеров, купить им технику, создать предприятия и обеспечить их работой. Другое дело, что это долгосрочные проекты. И у нас пока на них денег нет. А вообще ситуация в украинской энергетике требует профессионального анализа. Сколько нам нужно угля? Посмотреть данные по шахтам. Это тяжелая работа, но проделать ее вполне реально", - подчеркнул Плачков. (25 февраля 2020 года)
О «зеленой» энергетике
"О том, что принудительная остановка станций ВИЭ должна быть оплачена, четко указано в законе "О рынке электроэнергии". Отсутствие решений по проблеме ограничений вредит репутации Украины на международной арене. По инициативе участников рынка в "Укрэнерго" создали группу, которая должна разработать методику компенсации потерь предприятиям ВИЭ. Однако формальное создание рабочей группы пока не дало никакого результата", - говорит Плачков по поводу отключения источников "зеленой" энергии без финансовой компенсации убытков за простой. (28 февраля 2020 года)
"Сколько средств предприятия ВИЭ недополучили из-за ограничений и сколько потеряют в будущем - пока никто озвучивать не берется. Однако понятно, что этот вопрос остро станет в ближайшее время. Особенно учитывая то, что большинство станций построено за одолженные средства европейских и других инвесторов", - подчеркивает Плачков. (28 февраля 2020 года)
О газе
"Нафтогаз превратили во вторую фискальную организация, как например налоговая, которая через свои щупальца и повышенную цену на газ, и через налоговые платежи балансирует бюджет", - рассказал он. (11 февраля 2020 года)
«Цена за газ должна быть урегулирована в соответствии с платежеспособностью украинцев», - считает Плачков. (11 февраля 2020 года)
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