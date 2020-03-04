Финансовые новости
- |
- 04.03.20
- |
- 17:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украина обсуждает с США, как окончательно похоронить Nord Stream 2 - Коболев
07:59 04.03.2020 |
Украина ведет переговоры с США и другими партнерами, направленные на то, чтобы окончательно помешать России восстановить прокладку трубопровода Nord Stream 2.
Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в Вашингтоне во время выступления в Атлантическом совете, передает собственный корреспондент Укринформа.
"Игра еще не закончена. Россияне попытаются создать собственные технические возможности, чтобы завершить прокладку трубопровода", - отметил глава Нафтогаза.
Он заметил, что хотя россияне и "не являются лучшими в строительстве эффективных и современных судов", технические возможности для прокладки труб все же существуют.
"Мы сейчас обсуждаем, в том числе здесь (в США - ред.), как быть уверенными, что этот проект похоронен окончательно", - подчеркнул Коболев.
По его словам, санкционная политика Вашингтона в отношении Nord Stream 2 стала "одним из важнейших шагов" в поддержку энергетической безопасности Украины.
"Мы надеемся, что правительство США продолжит усилия в этом направлении", - заявил глава Нафтогаза.
Как сообщалось, в декабре прошлого года президент США подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции против российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" ради энергетической безопасности Европы.
Предусмотрено введение ограничений - в том числе против судов, которые занимаются прокладкой трубопроводов по морскому дну, а также лиц, причастных к их работе. Позже стало известно, что Палата представителей и Сенат Конгресса США обсуждают возможность введения нового пакета санкций, нацеленных против этих газопроводов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Квартал 95» от ОПЗЖ. Как Медведчук собрался заманивать молодежь
|Страна Зеленского 2.0: Зачем президент отдал правительство Ахметову, Фирташу и Коломойскому
|Кабмин Шмыгаля. Кто эти старые-новые министры
|Повышения не будет. Сколько Кабмин Гончарука сэкономит на пенсионерах
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ЕС снял запрет на импорт мяса птицы из Украины, впервые применив режим зонирования
|Оператор ГТС обвинил облгазы в безоплатном отборе газа на 580 миллионов
|Иван Плачков – возможный новый министр энергетики. Что он думает об импорте электроэнергии из РФ, газе, «зеленой» энергетике и угле
|Таможенная служба запустила портал о работе таможни
|Отставка Маркаровой может вызвать беспокойство иностранных инвесторов — СМИ
|В ЕБА считают неуместными внеплановые проверки бизнеса из-за неэффективности работы Госэкоинспекции
Это интересно
|Появились новые доказательства причастности Huawei к нарушениям торговых санкций США
|Peugeot 208 назвали лучшим автомобилем Европы
|Покрышки Goodyear reCharge смогут наращивать новый протектор
|Volkswagen поставил крест на компримированном природном газе
|Apple продолжает платить за замедление iPhone
|Apple добавит сенсорную панель к клавиатуре для iPad Pro
|ИИ Google сканирует миллиарды вложений в сообщения Gmail, выявляя вредоносные документы