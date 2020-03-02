Солнечная энергетика: производство поликремния всё больше концентрируется в Китае

По предварительным оценкам, в 2019 году в мире было введено в эксплуатацию порядка 120 ГВт фотоэлектрических солнечных электростанций - рекордный результат за всю историю.

Более 90% солнечных модулей, которые устанавливаются в мире каждый год, производятся на основе кристаллического кремния, их называют кремниевыми солнечными (фотоэлектрическими) модулями (панелями).

Основное сырье, которое используется для производства таких панелей называется поликристаллическим кремнием или поликремнием (англ. - Polysilicon).

Последние события свидетельствуют о всё большей концентрации производства этого стратегического сырья в Китае и выталкивании с рынка производителей других стран, которые не выдерживают ценовой конкуренции.

На нынешний день средняя рыночная цена на поликремний солнечного качества (PV Grade PolySilicon) находится на чрезвычайно низком уровне 7 долларов США за килограмм (по данным PVinsights), тогда как в 2008 году она превышала 400 долларов.

Тяжелую ситуацию для (некитайских) производителей ситуацию усугубило Министерство торговли Китая, которое объявило в январе, что антидемпинговые пошлины, применяемые к поликремнию, произведенному в США и Южной Корее, будут действовать еще пять лет.

Китай - основной потребитель поликремния, поскольку страна является основным производителем солнечных модулей в мире. Внутреннего производства поликремния в КНР не хватало для удовлетворения потребностей своих предприятий. Поэтому китайцы всё сильнее «зажимают гайки» в соответствии с политикой импортозамещения.

В результате южнокорейская Hanwha Solutions решила закрыть свой бизнес по производству поликремния солнечного качества после многих лет убытков. По словам компании, «стоимость производства поликремния выше цены его продажи, что влечет за собой больше потерь, чем выгод».

Крупнейший южнокорейский производитель поликремния, компания OCI, объявил в январе, что законсервирует большую часть своих производственных мощностей по выпуску поликремния, которые сегодня составляют 52 тысячи метрических тонн в год. В эксплуатации останется лишь площадка, способная выпускать всего 6 500 тонн (тонн) в год.

Немецкая Wacker Chemie получила внушительный операционный убыток в сегменте поликремниевого бизнеса по итогам 2019 года и сокращает 1000 рабочих мест.

На этом фоне показательно, что китайская Tongwei объявила о планах радикально увеличить производственные мощности по выпуску поликремния с нынешних 80 тысяч тонн до 230-290 тысяч тонн в год «в зависимости от ситуации на рынке».

Следует отметить, что в рамках поддержки своих производителей поликристаллического кремния Китай субсидирует цены на электроэнергию, которые для китайских предприятий отрасли составляют примерно $0,03 за киловатт-час. В то же время корейцы вынуждены платить у себя дома $0,10 за кВт*ч...

Таким образом, Китай постепенно становится мировым монополистом в производстве поликремния.