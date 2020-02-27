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Польша подписала контракт на увеличение мощности LNG-терминала в 1,5 раза
23:18 26.02.2020 |
Дочерняя компания оператора польской газотранспортной системы Польши Gaz-System SA - Polskie LNG - подписала контракт с компаниями POPR s TGE Gas Engineering на развитие регазификационных установок сжиженного газа в LNG-терминале в городе Свиноусце.
Благодаря выполнению работ регазификационные мощности терминала будут увеличены на 50% - - до 7,5 млрд кубометров газа в год к концу 2021 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Радио Польша.
Вице-премьер польского правительства и министр государственных активов Яцек Сасин отметил, что терминал является важной частью развития Польшей энергетической независимости.
Глава компании Gaz-System Томаш Стемпень отметил, что кроме развития терминала, фирма будет реализовать другие очень важные для энергетической безопасности Польши проекты -газопровод Baltic Pipe и национальные газопроводы.
Как сообщалось, летом 2019 года польская PGNiG подписала новое соглашение с американской компанией Venture Global, которое увеличивает обязательства PGNiG по отбору сжиженного природного газа (СПГ, LNG) до 3,5 млн тонн в год (4,73 млрд кубометров после регазификации) с ранее предусмотренных 2 млн тонн.
Таким образом, с учетом нового расширенного контракта с 2023 года PGNiG будет иметь право на импорт 9 млн тонн СПГ (эквивалент 12 млрд куб. м природного газа). Эту сумму составляют контракты с Cheniere (1,45 млн тонн), Sempra (2 млн тонн), Venture Global (3,5 млн тонн), Qatargas (2 млн тонн).
В 2022 году у PGNiG заканчивается долгосрочный договор на поставку с "Газпром экспортом", продление которого под вопросом. В 2018 году Польша потребила 19,7 млрд куб. м газа и купила 9,86 млрд кубометров в России.
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