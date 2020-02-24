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Украина вошла в последнюю декаду зимы с запасами в ПХГ 16,1 млрд куб. м
14:12 24.02.2020 |
Украина с 1 ноября 2019 года по 21 февраля 2020 года снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 26,1% (на 5 млрд 682,43 млн куб. м) - до 16 млрд 101,25 млн куб. м, передает Энергореформа.
Согласно оперативным данным АО "Укртрансгаз", отбор из ПХГ Украины, в частности, 21 февраля составил 32,9 млн куб. м при импорте 27,6 млн куб. м и внутренней добыче 56,3 млн куб. м.
Текущий объем превышает показатель запасов 21 февраля 2019 года на 59,4%, 21 февраля 2018 года - на 50,3%, 21 февраля 2017 года - на 89,9%, 21 февраля 2016 года - на 56,6%, 21 февраля 2015 года - на 96,6%.
Как сообщала Энергореформа, на протяжении минувшего отопительного сезона, длившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).
В стартовавший 1 ноября отопительный сезон 2019/20 года Украина вошла с максимальными за последние 10 лет запасами 21 млрд 783,68 млн куб. м.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа страны.
Запасы в ПХГ Украины на 21 февраля за 2015-2020 гг., млн куб. м:
|Дата
|объем
|21.02.2020
|16 101,25
|21.02.2019
|10 102,35
|21.02.2018
|10 714,87
|21.02.2017
|8 479,94
|21.02.2016
|10 280,05
|21.02.2015
|8 188,89
Данные: УТГ
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