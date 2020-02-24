Украина вошла в последнюю декаду зимы с запасами в ПХГ 16,1 млрд куб. м

Украина с 1 ноября 2019 года по 21 февраля 2020 года снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 26,1% (на 5 млрд 682,43 млн куб. м) - до 16 млрд 101,25 млн куб. м, передает Энергореформа.

Согласно оперативным данным АО "Укртрансгаз", отбор из ПХГ Украины, в частности, 21 февраля составил 32,9 млн куб. м при импорте 27,6 млн куб. м и внутренней добыче 56,3 млн куб. м.

Текущий объем превышает показатель запасов 21 февраля 2019 года на 59,4%, 21 февраля 2018 года - на 50,3%, 21 февраля 2017 года - на 89,9%, 21 февраля 2016 года - на 56,6%, 21 февраля 2015 года - на 96,6%.

Как сообщала Энергореформа, на протяжении минувшего отопительного сезона, длившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).

В стартовавший 1 ноября отопительный сезон 2019/20 года Украина вошла с максимальными за последние 10 лет запасами 21 млрд 783,68 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа страны.

Запасы в ПХГ Украины на 21 февраля за 2015-2020 гг., млн куб. м:

Дата объем 21.02.2020 16 101,25 21.02.2019 10 102,35 21.02.2018 10 714,87 21.02.2017 8 479,94 21.02.2016 10 280,05 21.02.2015 8 188,89

Данные: УТГ