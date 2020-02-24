Молдова может покупать газ из ЕС через украинскую ГТС дешевле, чем у «Газпрома» - Макогон

Молдова может покупать газ из Европейского Союза через украинскую газотранспортную систему дешевле, чем сейчас покупает у российского «Газпрома», благодаря заключенным межоператорским соглашениям.

Об этом в Facebook сообщил генеральный директор государственной компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Подписанные в конце декабря новые межоператорские соглашения на границах вместо транзитного контракта 2009 года открывают новые возможности и для наших соседей. Теперь и они могут свободно использовать нашу инфраструктуру ГТС для поставок газа из ЕС», - написал он.

По его словам, например, Молдова сейчас покупает газ у «Газпрома» по 174 доллара. Если покупать газ из ЕС с поставкой через Украину, то цена на входе в Молдову будет около 146 долларов. Экономия порядка 28 долларов, или 16%.

«Не знаю, сможет/захочет ли Молдова начать поставки из ЕС, но аргументы для переговоров явно есть. Наличие альтернативных источников поставки значительно усиливает переговорную позицию и позволяет добиться справедливой цены», - отметил Макогон.

По информации главы «Оператора ГТС», снижение цен на газ на европейских хабах привело к снижению цен в Украине.

«Последние торги на УЭБ (Украинская энергетическая биржа - УНИАН) закончились по цене чуть ниже 4000 грн с НДС за тыс. куб. м», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, «Оператор ГТС Украины» и ООО «Молдоватрансгаз» и АО «Молдовагаз» подписали межоператорское техническое соглашение (interconnection agreement) о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами с 1 января 2020 года.

С 1 января 2020 года функции оператора магистральных газопроводов перешли от госкомпании «Укртрансгаз» к «Оператору ГТС Украины», который был передан в управление госкомпании «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ), подчиненной Министерству финансов Украины.