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Молдова может покупать газ из ЕС через украинскую ГТС дешевле, чем у «Газпрома» - Макогон
11:43 24.02.2020 |
Молдова может покупать газ из Европейского Союза через украинскую газотранспортную систему дешевле, чем сейчас покупает у российского «Газпрома», благодаря заключенным межоператорским соглашениям.
Об этом в Facebook сообщил генеральный директор государственной компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Подписанные в конце декабря новые межоператорские соглашения на границах вместо транзитного контракта 2009 года открывают новые возможности и для наших соседей. Теперь и они могут свободно использовать нашу инфраструктуру ГТС для поставок газа из ЕС», - написал он.
По его словам, например, Молдова сейчас покупает газ у «Газпрома» по 174 доллара. Если покупать газ из ЕС с поставкой через Украину, то цена на входе в Молдову будет около 146 долларов. Экономия порядка 28 долларов, или 16%.
«Не знаю, сможет/захочет ли Молдова начать поставки из ЕС, но аргументы для переговоров явно есть. Наличие альтернативных источников поставки значительно усиливает переговорную позицию и позволяет добиться справедливой цены», - отметил Макогон.
По информации главы «Оператора ГТС», снижение цен на газ на европейских хабах привело к снижению цен в Украине.
«Последние торги на УЭБ (Украинская энергетическая биржа - УНИАН) закончились по цене чуть ниже 4000 грн с НДС за тыс. куб. м», - добавил он.
Как сообщал УНИАН, «Оператор ГТС Украины» и ООО «Молдоватрансгаз» и АО «Молдовагаз» подписали межоператорское техническое соглашение (interconnection agreement) о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами с 1 января 2020 года.
С 1 января 2020 года функции оператора магистральных газопроводов перешли от госкомпании «Укртрансгаз» к «Оператору ГТС Украины», который был передан в управление госкомпании «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ), подчиненной Министерству финансов Украины.
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