Дефицит «Гарантированного покупателя» составляет 17 миллиардов - Оржель

Дефицит ГП "Гарантированный покупатель" на сегодня оценивается в 17 млрд грн.

Об этом во время круглого стола "Зеленый энергетический переход Украины: видение до 2050 года и последующие шаги" сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, сообщает корреспондент Укринформа.

"На сегодня мы оцениваем дефицит "Гарантированного покупателя" на уровне 17 млрд грн... Мы не вовремя дали изменения, и есть не только большой объем развития, что позитивно, и установление мощностей, но и большой дефицит покрытия расходов по зеленому тарифу", - рассказал Оржель.

Ожидалось, что дефицит "Гарантированного покупателя" будет вдвое меньше.

"Мы считали в рамках баланса дефицит на уровне 8 млрд грн. В текущей ситуации, которую мы имеем на рынке электрической энергии, это надо исправлять", - добавил министр.

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" было образовано в апреле 2019 года, в соответствии с Законом Украины "О рынке электрической энергии". Среди направлений работы ГП "Гарантированный покупатель" - обеспечение работы зеленой генерации, когда электроэнергия выкупается по зеленому тарифу и продается на рынке "на сутки вперед". А также - обеспечение функционирования механизма PSO, который был принят для того, чтобы цены для населения не выросли после старта рынка. Третье направление работы государственного предприятия: аукционы для зеленой генерации.